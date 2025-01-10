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Astana'da Milli Çalgılar Müzesi'nde Canlı Konserler Düzenleniyor

Astana'da Milli Çalgılar Müzesi'nde Canlı Konserler Düzenleniyor
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Kazakistan'ın başkenti Astana'daki müzede geleneksel müzik aletleri sergileniyor ve ziyaretçilere canlı konserlerle bilgiler sunuluyor. Müze, milli çalgıların korunması ve yeniden yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki milli çalgıların sergilendiği müzede düzenlenen konserlerle ziyaretçilere, geleneksel müzik aletleri hakkında bilgi veriliyor.

Astana Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren müze, ziyaretçilerini ağırlamada "geleneksel müzecilikten" farklı yaklaşımlar uyguluyor.

Müzede başta dombra ve kopuz olmak üzere Kazakların milli çalgıları, duvarlara asılarak sergileniyor.

Geleneksel müzik ustalarının rehberliğinde gezilen müzede, ziyaretçilere "canlı konser" derslerinde milli çalgılar tanıtılıyor.

Konserde, her bir ezginin ardından geleneksel müzik aletlerinin çıkış tarihi ve hangi amaçlarla kullanıldığına dair sunum yapılıyor.

Çalgılara ilişkin sorulara en çok doğru cevabı veren ziyaretçilere ise müze atölyesinde hazırlanan geleneksel müzik aleti hediye ediliyor.

"Milli çalgıların çoğu Sovyet döneminde yok edildi"

Müze Müdürü Bayandı Saharyaulı, AA muhabirine, müzede milli çalgıları sergilemenin yanı sıra müzik aletlerini korumayı ve yeniden yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Saharyaulı, müzede gelecekte kardeş Türk halklarının da geleneksel müzik aletlerine ayrı bir bölüm ayırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kazaklarda 120 milli çalgı türü bulunduğunu aktaran Saharyaulı, "Milli çalgılarımızın çoğu Sovyet döneminde yok edildi. Çünkü onlar sadece sanat amaçlı kullanılmıyordu. Askeri alanda, günlük hayatta, hayvancılıkta da kullanıldı. Örneğin, ülke genelinde sadece bizim müzede sergilenen 'kerney' adlı milli çalgımız var. Bu çalgı zamanında, çoğunlukla savaşlarda bir nevi ses verici rolünü üstlenmişti. Bir tane 'kerney'in sesi 4 kilometre uzaklığa ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Saharyaulı, müze bünyesinde Cuci Etno Folk Müzik Grubu oluşturulduğunu, her bir üyenin konservatuar mezunu ve milli çalgılar üzerinde uzmanlaşan ustalar olduğunu bildirerek, "Bizi diğer müzelerden farklı kılan eserlerimizin sunumunda sergilediğimiz yöntemdir. Ziyaretçilerimiz, canlı konserle bu çalgıların nasıl kullanıldığına dair daha pratik bilgiye sahip oluyor. Atölyemizi de gezerek, bu çalgıların nasıl yapıldığını görebiliyor." dedi.

-"Müzemiz, muhteşem bir bilgi havuzu rolü üstleniyor"

Cuci Etno Folk Müzik Grubu üyesi ve geleneksel müzik aletleri ustası Azamat Bakya ise müzenin "canlı konser" şeklindeki derslerine hem yerli hem yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi olduğunu kaydetti.

Bakya, kendisinin geleneksel çalgı koleksiyoncusu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Grup olarak ülke içinde çeşitli bölgelere gitme imkanımız oluyor. Oralara gittiğimde mutlaka halk arasında bilgi topluyorum. Çoğu milli çalgılarımız, nesilden nesle miras kalmış. Buradaki atölyede, onların birebir kopyasını yapıyoruz. Dolayısıyla müzemiz, aynı zamanda geleneksel sanatın genç temsilcileri için de muhteşem bir bilgi havuzu rolü üstleniyor."

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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