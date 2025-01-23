Astana'da Eksi 30 Derecede Hayat Devam Ediyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da hissedilen hava sıcaklığı eksi 30'lara kadar düşmesine rağmen şehirde normal hayat devam ediyor.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'dan sonra dünyanın en soğuk ikinci başkenti olarak bilinen Astana'da, 1,5 milyondan fazla kişi yaşıyor.

Sıcaklığın aniden eksi 30'lara düşmesi başkentte yaşamı etkilemedi.

Sadece ilkokul ve ortaokul öğrencilerin uzaktan eğitim gördüğü şehirde, yayalar toplu taşıma kullanarak işine gidiyor. Şehirde ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmaları gece gündüz sürüyor.

Astana caddelerinden toplanan karlar ise kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Ayrıca, şehirdeki ısıtma sistemine sahip otobüs durakları, Astana sakinlerine otobüsü sıcak yerde bekleme imkanı sağlanıyor.

Bu durakta otobüs bekleyenlerden soyadını vermek istemeyen Guliya, AA muhabirine, "Şehir genelinde böyle sıcak duraklar var. Özellikle bugünkü gibi dondurucu soğuk havalarda bu duraklar çok işimize yarıyor. Cam olduğu için de otobüsümüzün yaklaştığını görebiliyoruz." dedi.

Guliya, Astana'nın bu havasını sevdiğini dile getirerek, "Açıkçası, Astana'ya gerçek kış yeni geldi diyebilirim. Bizim için eksi 30 ila 40 derece normal bir durum." diye konuştu.

Astana'da üniversite öğrencisi olan 17 yaşındaki Jaudat Baldırgan da dondurucu soğuk havaya rağmen ders çalışmak için kütüphaneye gittiğini belirterek, Astana'da geçirdiği ikinci kış olduğunu ve buraya uygun giyinmeyi öğrendiğini söyledi.

Baldırgan, "Astana soğuk ama alıştım, şapka ve kalın eldiven giyerseniz pek üşümezsiniz." dedi.