Assu fabrikasında işten çıkarılan işçiler eylem yaptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren Assu fabrikasında çalışan 8 işçi 'verimlilik düşüklüğü' iddiası ile işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler, sendika temsilcileri ile birlikte fabrika önünde eylem yaptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren Assu fabrikasında çalışan 8 işçi 'verimlilik düşüklüğü' iddiası ile işten çıkardı. İşten çıkarılan işçiler, sendika temsilcileri ile birlikte fabrika önünde eylem yaptı.

Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi'nde faaliyet gösteren Assu fabrikasında çalışan ve yaklaşık 5 aydır dinlenmeden çalıştıklarını öne süren 8 işçi, Öz Gıda-İş Sendikası'na üye oldu. Sendikaya üye olan 8 işçi, 'verimlilik düşüklüğü' iddiası ile işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ'e bağlı birçok sendika temsilcisi ve mesai arkadaşlarıyla birlikte fabrika önünde eylem yaptı. 'Atılan işçiler geri alınsın' sloganları ile yapılan eyleme ise herhangi bir fabrika yetkilisi tarafından bir karşılık verilmedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Öz Gıda-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Hüseyin Özkan, "Bugün sendikamız Öz Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan 8 işçi arkadaşımız için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sendikaya üye olmak anayasal bir haktır. Pazar günü zorla yaptırılan mesailer, ödenmeyen fazla mesai ücretleri, kullandırılmayan yıllık izinler işçilerin canına tak etmiştir. Bu nedenlerle sendikamızda örgütlenen arkadaşlarımızın tek istediği buradaki yasadışı, kanun dışı çalışma düzeninin son bulmasıdır. Tek amaçları emeklerinin karşılığını almak, ailelerine, çocuklarına zaman ayırıp güzel bir gelecek kurmak olan arkadaşlarımıza Assu işverenliğinin reva gördüğü şey işten çıkartmadır. Bizleri işsizlik tehdidi ile terbiye etmeye çalışanlara sözümüzü söylemekten geri durmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Atılan işçiler geri alınsın" dedi. - SAKARYA