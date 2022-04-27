Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos Ören Yeri'nin de yer aldığı Behram köyü girişindeki tahrip edilen Aristoteles heykelinin yerine yenisi yaptırıldı. Heykeltıraş Eray Okkan'a yaptırılan 2,5 metre boyundaki yeni heykel kaidesine yerleştirildi.

Yaşamının, M.Ö. 347- 344 yıllarını Assos'ta geçiren ve burada bir okul kuran Antik Yunan felsefesinin önemli isimlerinden Aristoteles'in heykeli, 2009 yılında Behram köyü girişine yerleştirildi. Yıllar içinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilip tahrip edilen heykel, 2017 yılında onarımdan geçirildi. Ancak tahribata uğrayan heykelin yerine Behram Köyü Muhtarlığı tarafından heykeltıraş Eray Okkan'a 2,5 metre boyunda yeni bir Aristoteles heykeli yaptırıldı ve kaidesine yerleştirildi.

Türkay, eski heykeli ise onarımdan geçirterek köyün farklı bir noktasına koymayı planladıklarını söyledi.