AssisTT, Contact Center World dünya finallerinde birincilik ödülü kazandı

Türk Telekom'un müşteri deneyim şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörünün uluslararası düzeydeki en prestijli organizasyonlarından biri olan ve 70 ülkeden 2 binden fazla katılımcının yer aldığı Contact Center World dünya finallerinde "Grup Yöneticisi Gelişim Programı" ile "En İyi Gelişim Programı" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AssisTT, çağrı merkezi sektörünün uluslararası düzeydeki en prestijli ödüllerinden biri olan Contact Center World tarafından gerçekleştirilen The 18th Annual Global Top Ranking Performer Awards'ta birincilik ödülünü aldı.

AssisTT, grup yöneticileri için açık hava ve sınıf eğitimlerinden web seminerlerine, oyunlaştırmadan ve proje çalışmalarına bir gelişim yolculuğu olarak tasarlanan "Grup Yöneticisi Gelişim Programı" ile Contact Center World dünya finallerinde elde ettiği birincilik ödülü ile başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, çağrı merkezi sektörü için son derece önemli bir yere sahip olan Contact Center World Awards'ta bir kez daha altın ödül almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Contact Center World, tüm dünyada çağrı merkezi sektöründe faaliyet gösteren firmaların en iyi uygulamalarını inceleyen, bu alanda nitelikli araştırmalar yapan, konferans ve ödüller düzenleyen saygın bir organizasyon. İnsan odaklı çalışan deneyimi sunma hedefiyle ortaya koyduğumuz insan kaynakları uygulamalarımızla böyle saygın platformlarda yer almak ve uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek bizim için hem çok büyük bir gurur hem de motivasyon kaynağı. Çalışma arkadaşlarımızın gelişim yolculuğuna katkı sunmak amacıyla tasarladığımız ve daha önce de ödül aldığımız bu programla Contact Center World'ün dünya finallerinde de yarışarak ödül almamız bizim için çok değerli Projeyi hayata geçiren ve programa katılarak bu deneyimi yaşayan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum."