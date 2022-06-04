ASSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haberler

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ASSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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ASSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı

Gaziantep'te Arap Sanayi ve İş Adamları Derneğinin (ASSİAD) Olağan Genel Kurul'u yapıldı.

Gaziantep'te Arap Sanayi ve İş Adamları Derneğinin (ASSİAD) Olağan Genel Kurul'u yapıldı.

ASSİAD Başkanı Abdulghafour Salih Asfour, bir otelde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçeceklerini söyledi.

Asfour, "Derneğimiz, Arap ve Suriyeli iş adamlarından oluşan bir dernek. Ayrıca Türkiye'deki en büyük iş adamlarını tek çatı altında toplayan bir dernek. Merkezi Gaziantep'tir. Bayrağı başkasına devredeceğiz. Bu işi daha ileri götürecek yönetimlerin gelmesini istiyoruz. Seçim yapıyoruz ve mutluyuz." dedi.

Daha sonra yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

Eymen Olabi, Mustafa Elabu, Muhammed Haj Osman, Firas Zatari ve Amer Hadri asil üye, Abdulhalik Darviş, Muhammed Jamal Habaş, Muhammed Afoura, Read Rifayi ve Yusuf Tarakji yedek üye olarak belirlendi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, yeni yönetimi kutladı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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