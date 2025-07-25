ASSAN Group'un Yerli Hibrit Güç Grubu, IDEF 2025'te Tanıtıldı

ASSAN Group tarafından askeri araçlar için geliştirilen ve ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılan yerli hibrit güç grubu, kullanım avantajları sunarak verimliliği artırıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Fuarda Türk savunma sanayisine güç katacak birçok yeni ürün sergileniyor.

ASSAN Group da öz kaynaklarıyla geliştirdiği hibrit güç grubunu tanıtıyor.

1000 beygir kapasiteli paletli araçlarda kullanılan konvansiyonel güç gruplarının yerini alabilecek sistemin, performans doğrulama ve dayanıklılık testleri devam ediyor. Prototip aşamasında olan hibrit güç grubunun araç entegrasyonu ve saha testlerine 2025'in son çeyreğinde başlanılması planlanıyor.

Hibrit güç grubu, düşük işletme ve bakım maliyetleriyle avantaj sağlamasının yanı sıra farklı platformlara uyarlanabilir yapısıyla çoklu kullanım imkanı sunuyor.

"Paletli araçlarda aktif şekilde kullanılacak"

ASSAN Group Güç Grubu Teknik Lideri Demirhan Manav, AA muhabirine, hibrit teknolojisinin son 10 yılda binek araçlarda aktif şekilde kullanıldığını belirterek, yaklaşık 5 yıldır da ağır vasıta kamyonlar, askeri araçlar, maden kamyonları gibi farklı platformlarda kullanıldığını söyledi.

Hibrit teknolojisinin avantajlarının, dezavantajlarını bertaraf eden noktalarının bulunduğuna işaret eden Manav, "Askeri araçlarda maliyet etkin bir çözüm olması, yakıt tüketimi avantajı, operasyon sahasında istenildiği durumlarda sessiz çalışma modu gibi özelliklerinden dolayı hibrit teknolojisinin günden güne popülerliği artıyor. IDEF 2025'te sergilediğimiz ürün, 1000 beygir ve üzerinde güçlerdeki paletli araçlarda aktif bir şekilde kullanılacak." diye konuştu.

Manav, hibrit güç grubunda en önemli bileşenlerin elektrik motorları, içten yanmalı motorlar ve batarya teknolojisi olduğunu belirterek, son yıllarda artan kullanım oranına bağlı olarak Asya pazarındaki maliyet azalmalarının da etkisiyle hibrit platformların teknik uygunluğunun ciddi şekilde arttığını söyledi.

Geliştirdikleri hibrit güç grubunun, konvansiyonel uygulamaların yerini alabilecek ve kullanıcının birçok sorununu çözebileceğini vurgulayan Manav, şunları kaydetti:

"Yarı katı hal bataryaları ve eksenel akılı elektrik motorları son teknoloji ürünlerimiz. Sistem, temelde binek araçlardaki hibrit mimari şeklinde çalışıyor. İçten yanmalı motor, jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisi üretip, bu enerji bataryalarda depolanıp bataryalardan elektrik enerjisi, elektrikli tahrik ünitesine transfer edilerek hareket oluşuyor. Böylece aracı istenilen mesafe ve sürede götürüyor."

"Sessiz çalışma, hızlı ivmelenme ve frenleme gibi birçok avantaj sunuyor"

Manav, hibrit güç grubunun, sessiz çalışma, hızlı ivmelenme ve frenleme gibi birçok avantaj sunduğunu dile getirerek, bu ürünü diğer araç üreticilerinin araçlarında kullanmak üzere hazır hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sistemin dünya ordularının modernizasyon projelerinde konvansiyonel güç gruplarının yerini almasını istediklerini anlatan Manav, "Konvansiyonel güç grupları, yüksek maliyetlere sahip ve tedariklerinde sıkıntılar bulunuyor. Geliştirdiğimiz hibrit güç grubu, hiçbir son kullanıcı sıkıntısı taşımıyor, çok ciddi maliyet avantajı sağlıyor." dedi.

Manav, bir araya getirilen entegrasyon süreciyle kullanıcının bütün ihtiyaçlarının verimli şekilde karşılandığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"IDEF 2025'te birçok yurt içi ve dışı araç üreticileriyle ürünün avantajları ile dezavantajları tartışıldı ve ön anlaşmalar imzalandı. FIRTINA obüsünün güç grubuna uygun şekilde geliştirilmiş bu ürünün, modüler sistem avantajı kullanılarak diğer paletli ve tekerlekli araçlara da adaptasyonu sağlanacak."