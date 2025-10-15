Asrın Hukuk Bürosu'ndan 'ulak' tartışmasına ilişkin açıklama

(ANKARA) - Asrın Hukuk Bürosu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in TBMM Genel Kurulu'nda dün yaşanan "ulak" tartışmasında TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik sözlerine ilişkin "Teröristlik; ırkçı egemen kibriyle Kürt'e had ve hakaret bildirmeye kalkışıp, Türk ve Kürt'ün bir arada yaşama çabasına karşı savaş çığırtkanlığı yapmaktır. Kandan beslenmek isteyenler, bu ülkenin sürekli kendi içinde çatışmasını, kendini içten içe tüketmesini hevesle arzulayanların temsilcileridir" açıklamasını yaptı.

Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in TBMM Genel Kurulu'nda çıkan "ulak" tartışmasında DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'a ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Dün TBMM'de bir provokatörün kurduğu iğrenç cümleleri, son günlerde Sayın Öcalan ve DEM Partili siyasetçiler şahsında Barış ve Demokratik Toplum sürecine dönük geliştirilen saldırı kampanyasının kirli bir uzantısı olarak görüyoruz. Sözü hiç uzatmayalım: Alçaklık; ucuz şahsi ve siyasi menfaatler uğruna bu ülkenin on yıllardır özlenen barış çabasını dinamitlemeye çalışmaktır. Teröristlik; ırkçı egemen kibriyle Kürt'e had ve hakaret bildirmeye kalkışıp, Türk ve Kürt'ün bir arada yaşama çabasına karşı savaş çığırtkanlığı yapmaktır. Kandan beslenmek isteyenler, bu ülkenin sürekli kendi içinde çatışmasını, kendini içten içe tüketmesini hevesle arzulayanların temsilcileridir; bu toprakların değil! Halkımız müsterih olsun. Barış kuruculuğu ve iradesi bu tür provokatörlerin ve provokasyonların kirletemeyeceği bir siyasi mesafede ve değerdedir. Kan emicilere inat, Barış ve Kardeşlik kazanacak…"