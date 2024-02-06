Asrın felaketinin yıl dönümünde 04.17'de depremzedeler anıldı

TOKAT - Tokat'ta 6 Şubat depreminde ölen vatandaşları anmak için saat 04.17'de program düzenlendi. AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programa il protokolü tam kadro katıldı.

6 Şubat depreminde İçişleri Bakanlığı tarafından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirildi. Tokat'tan Arama ve Kurtarmada; 42 ekip, 522 personel görev yapmış, 409 vatandaşımıza canlı, 560 vatandaşımızın cenazesine ulaşılmıştı. 13 Şubat 2023 tarihinde arama ve kurtarma sonlandırılmıştı. Hatay iline, 18 personel, 4 araç ile personel gönderilmiş, 193. ve 202. saatlerde vatandaşlarımız canlı olarak kurtarılmıştı. 193 personel, 19 araç ile acil sağlık hizmetleri yürütülmüş, tüm köyler taranmıştı.

Gölbaşı ilçesi Devlet Hastanesi kendi binasında ve kendi personeli ile 22 Şubat 2023 tarihinde hizmet vermeye başladı. Gölbaşı ilçesi Devlet Hastanesi Eczanesi 09 Şubat 2023 tarihinde hizmet vermeye başladı. Tokat Valiliği'nden, 750 tır ve kamyon, diğer illerden, 539 tır ve kamyon olmak üzere, toplam bin 289 tır ve kamyon yardım Gölbaşı ilçesine ulaştı. Tokat Valiliği'nden, 233 tır ve kamyon yardım diğer afet bölgelerine gönderildi. 16 farklı noktada, günlük 32 bin 300 öğün yemek, 13 bin 200 ekmek ve 3 bin 700 pide dağıtımı sağlandı. 5 ana depo, 4 sosyal market ile hizmet verildi. Afetin yıl dönümünde saat 04.17'de ilçe protokolü AFAD İl Müdürlüğü binası konferans salonunda anma programı düzenlendi.

Depremde görev yaptığı 2 aylık sürecin bütün kariyerinden daha fazla insana dokunduğunu ifade eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Bir yıl önce bu gece bir sokakta kar yağışı ile ilgili olarak istişareleri yapıyorduk. Saat 04.17 olduğunda tüm ülkemizin ciğerini yakan çok büyük bir faciayla, doğal afetle karşılaştık. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrasında yine Elbistan'da yaşanan ikinci depremle birlikte yaklaşık 14 milyon vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizi kapsayan bir bölge tarihin gördüğü en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip deprem olarak kayıtlara geçti. Ancak bunun ötesinde aziz milletimizin o büyük ferasetiyle, yardımseverliğiyle müthiş bir destan yazıldı. Sadece Tokat anlamında değil ülkemizin her yerinde vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz, insanlarımız bu bölgede bir taşı kaldırma yarışına girdi. Tokat'ın tarihteki adı 'Dar-ul Nasir'dir. Yani yardım edenlerin şehri demektir. Bunu bir kez daha fazlasıyla gösterdi. En ücra köşesinden vatandaşlarımız Zile'den Reşadiye'ye kadar tüm bölgede orada bambaşka hikayeleri yazdılar" dedi. Protokol program sonrası Karşıyaka Merkez Camiinde kılınan sabah namazının ardından hayatını kaybeden depremzedeler için dua edildi.