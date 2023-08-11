Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti...411 kişinin hayatını kaybettiği 6 yapıdan geriye bomboş alan kaldı

Depremin vurduğu Diyarbakır'da 6 ayda neler değişti

DİYARBAKIR - 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da afetzedeler için seferber olundu. Bir yandan konteyner kent kurulurken, diğer yandan kalıcı konutlar için hemen harekete geçildi. Enkaz bölgelerinde 411 kişiye mezar olan 6 binanın son hali havadan görüntülendi.

6 Şubat'ta saat 04.17'yi gösterdiğinde Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerle uyandı. 11 ili doğrudan etkileyen deprem, Diyarbakır'da da yıkıma sebep oldu. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi'nde 89, Sözel Apartmanı'nda 48 kişi, Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı'nda 77 kişi, Hisami Apartmanı'nda 99 kişi, Yoldaş Apartmanı'nda 60 kişi ve Dündar Apartmanı'nda 38 kişi çöken binaların altında kalarak hayatını kaybetmişti. Aynı gün saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde Elbistan merkezli başka bir deprem daha meydana geldi. Deprem; Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun olarak hissedildi.

Barınma ihtiyacı giderildi

Deprem gecesi devlet yetkilileri vakit kaybetmeksizin sahaya inip arama-tarama-kurtarma çalışması yapmaya başladı. AFAD ekipleri geçici süreliğine barınma ihtiyacı duyan vatandaşlar için çadır kent kurdu. Evi depremde hasar gören vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün kentteki hizmet binalarına yerleştirildi.

Binlerce vatandaş yaralandı, 411 kişi hayatını kaybetti

Arama kurtarma ekipleri gece gündüz demeden günlerce enkaz bölgelerinde vatandaşların kurtarılması için el birliğiyle çalışma yürüttü. Enkaz altından çıkan yaralılar kentteki farklı hastanelere sevk edilirken, cansız bedenine ulaşılan vatandaşlar ise Adli Tıp Morguna kaldırıldıktan sonra Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığına dualarla defnedildi. Yıkılan 6 binada binlerce yaralı olurken, 411 kişi hayatını kaybetti. Binlerce bina ise hasar gördü.

TOKİ binaları hız kesmeden devam ediyor

Depremden hemen sonra Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ konutlarının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte düzenlenen 'Temel Atma Töreni'ne katılmasıyla atıldı. Hız kesmeden ilerleyen TOKİ konutlarının inşası her gün kat kat çıkıyor.

Kentte depremden hemen sonra enkaz kaldırma işlemlerini yürüten SMC Yıkım Hafriyat Yetkilisi Mustafa Çubuk, şehirde yıkılan binaların moloz kaldırma işlemlerinin sorunsuz tamamlandığını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ağır hasarlı binaların yıkımını sürdürdüklerini dile getiren Çubuk, "6 Şubat tarihinde ülkemiz çok acı bir haber ile uyandı. Diyarbakır'da depremi yaşayan iller arasındaydı. Depremde Diyarbakır'da 7 tane binamız çöktü bunlardan 6 tanesinde vatandaşlarımız vardı 1 tanesi de boştu. Yıkılan bu binalarda 411 vatandaşımızı kaybettik. Biz, bu bölgedeki çöken binaların enkazlarını temizledik. Diyarbakır'da yıkılan iller arasında, yıkım çalışmaları olarak iyi bir şekilde ilerliyor. Binalarımızı düzgün, titiz bir şekilde yıkıyoruz. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz hepsi seferber olmuş bir an önce ağır hasarlı binaları el birliği ile kısa bir sürede yıkımlarını bitireceğiz. Çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. 400 tane daha ağır hasarlı yıkılmayı bekleyen binamız var. Ekiplerimiz ayrı ayrı ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. En kısa sürede enkazları kaldıracağız" dedi.

Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadan hızlı bir şekilde yıkım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Çubuk, "Şu anda kayalık olan Karacadağ bölgesinde bakanlığımız TOKİ konutlarını yapıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah vatandaşlarımız en kısa sürede yerleşecekler. Diyarbakır'da emniyetimiz, belediyelerimiz hepsi el birliği ile organize bir şekilde binalarımızı yıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar minimum seviyede toz kalkmamasını önlemeye çalışıyoruz ama yine de toz olacaktır. Biz; çift taraflı, itfaiyemizle, su tankerlerimizle sulama işlemleri yapıyoruz. Enkazları düzgün bir şekilde kaldırıyoruz. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Diyarbakır çok hızlı bir şekilde ilerliyor" şeklinde konuştu.

Soruşturma sürüyor

Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların belirlenmesine ilişkin başlattığı soruşturma "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

(MHİ-RK-NSO-Y)