Asrın felaketinin 9. ayında depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu Asrın felaketinin 9. ayında Hataylı afetzede vatandaşlar gelecekten umutlu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok zarar gören Hatay'da hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı.

Asrın felaketinin 9. ayında depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu

HATAY - Asrın felaketinin 9. ayında Hataylı afetzede vatandaşlar gelecekten umutlu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok zarar gören Hatay'da hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. Asrın felaketinin 9. ayında enkaz kent Hatay'da TOKİ tarafından ihale edilen ve ihale aşamasında olan konut sayısı 34 bin 793'u buldu. TOKİ tarafından bölgeye 73 bin 710 afet konutunun yapımı planlanıyor. Hatay Valiliği koordinesinde AFAD tarafından il genelinde binlerce iş yeri yıkılan esnaf da prefabrik çarşılarda yeniden ticari hayatlarına başladılar. Enkazın kaldırılması ve afet konutlarının inşasını gören vatandaşlar, geleceğe umutla bakıyor.

"Şehrin tekrar ayağa kalkacağına dair umudumuz var"

Deprem çarşısında yeniden hayata tutunduğunu dile getiren Tünay Kutlu, "Hayata umutla tutunmak adına devletimizin bize yaptığı çarşıda, gayet güzel bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Enkazların kaldırılmasıyla şehrin tekrar ayağa kalkacağını umudu bile bize umut verici oluyor. Çünkü biz bu şehri bırakıp gitmek istemiyoruz" dedi.

"Devletimizin sayesinde Antakya'mızı yeniden inşa edeceğiz"

Umudunu asla yitirmediğini ve Antakya'yı terk etmeyeceğinin altını çizen Sami Altınöz, "Umudun var olduğu yerde yaşam vardır. Devletimizin sayesinde Antakya'mızı yeniden inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaralarımız sarılıyor ve sarılacak. Antakya insanımızın yüzde 40'ı başka şehirlere gittiler. Konutlar yapıldıktan sonra insanlarımızın geri dönmesiyle Antakya, eski günlerine geri dönecek" şeklinde konuştu.

"Bu çarşının yapılması ve insanların dükkanlarının anahtarları olup dükkanları açması çok güzel"

Devletimizin yaptığı çarşıların çok iyi olduğunu söyleyen Cahit Güler ise "Depremde iki dükkanım yıkıldı. Birkaç ay sonra bu çarşıda yerimizi açtık. Hataylılar umudunu kaybetmez, umudumuzu kaybedersek bizde biteriz. Bu çarşının yapılması ve insanların dükkanlarının anahtarları olup dükkanları açması çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.