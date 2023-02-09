Asrın felaketinden etkilenen 21 depremzede Artvin'e getirildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Artvin'e getirilen 21 depremzede öğretmenevine yerleştirildi.

Adıyaman'dan 9'u çocuk 21 depremzede, valilik koordinasyonunda kente getirilerek öğretmenevindeki odalarına yerleştirildi.

Depremzedeleri İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran karşıladı.

Depremzedelerden Bayram Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'ndeki evinde uykuda yakalandıklarını ifade etti.

Sarsıntıyla uykudan uyandıklarını anlatan Taştan, "Küçük bir sarsıntı olduğunu düşündük ilk ama bayağı uzun sürüdü. Şimşek çakar gibi şehre bir ışık saçıldı ve elektrikler kesildi. Her taraf karanlığa büründü." dedi.

Deprem anında evde kendisinin yanı sıra eşinin ve kızının olduğunu anlatan Taştan, şunları söyledi:

"Çocuğumu kucağıma aldım, telefonun ışığıyla dışarı çıktık. Dışarı çıktığımda kapı komşum evde sıkışmıştı. "Yardım, yardım" diye bağırıyordu. Komşumu kurtarmak için kapıyı tekmeleyeme başladım kapı açılmıyordu. Bırakıp gidemiyorsun. Allah yardım etti. Bir şekilde kapıyı açtık. Komşumuzu da evden çıkardık. Her taraf karanlık yağmur var. Çığlıklar, arabasına koşanlar. Çıplak ayaklarla, atletlerle dışarı çıkanlar, her taraf enkaz karanlık. Bildiğim caddeyi unuttum, neresi olduğunu hatırlayamadım."

Depremde yeğenini kaybettiğini anlatan Taştan, şöyle devam etti:

"Enkaz anlatında kalanlar, tanıyın tanımayın, bağırıp çağıranlar, 'Beni kurtar.' diyenler. 'İçeride kızım var.' diye dizlerini döven, enkazın üzerinde dizleri üzerine çöken, çaresiz bir durum. Öyle bir acı ki! Enkaz altında biri bağırıyor ama ulaşamıyorsun. Göz gözü görmüyor. Yeğenimi çıkarmak için enkaz olan bölgeye gitti abim, diğer yeğenim, yeğenimin arkadaşları enkazın içinde yaralıları çıkarmaya çalışıyoruz. Yaralılar bağırıyor. 'Beni çıkar.' diyor. Çıkardık. Yeğenimin, kaynını çıkardık. Baldızını çıkardık. Yeğenimin oğlunu çıkardık, ardından yeğenimin eşini çıkardık. 12 saat sonra yeğenimi de enkazdan çıkardık ama hastaneye giderken hayatını kaybetti."

Taştan, konaklamak için şimdi Artvin'e geldiklerini ifade ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Her türlü desteği verdi. O anda bir değil bin ambulans olsa da bin vinç olsa da bir şey değişmezdi. Anlatılmaz. Deprem Allah'tan gelen bir şey. Allah'tan gelen baş üstüne. Ölenlere rahmet, kalanlara sabırlar dilerim." ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da Türkiye'nin asrın en büyük felaketlerinden birini yaşandığını dile getirerek, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkileyen bir felaket yaşandığını söyledi.

Artvin'deki tüm imkanları misafirlerin kullanımına açtıklarını vurgulayan Acar, "Bugün Adıyaman ilinden ilk misafirlerimizi ağırlıyoruz. Elimizden geldiği kadar huzurlu zaman geçirerek normal yaşamlarına dönmeleri için çaba göstereceğiz. Ulusça, milletçe yaraları hep birlikte saracağız." diye konuştu.