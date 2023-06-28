Diyarbakır'da depremzedeler gözyaşları içinde yakınlarının mezarına gitti. Bayram namazını kılan vatandaşlar, Yeniköy Asri Mezarlığı'na giderek yakınlarının ve arkadaşının mezarı başında dua etti. Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden Diyarbakırlılar bayrama buruk girdi

Diyarbakır'da depremzedeler gözyaşları içinde yakınlarının mezarına gitti

DİYARBAKIR - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde yakınlarını kaybeden Diyarbakırlılar, bayrama buruk girdi. Bayram namazını kılan vatandaşlar, Yeniköy Asri Mezarlığı'na giderek yakınlarının ve arkadaşının mezarı başında dua etti.

6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar, farklı şehirlere yerleşmek zorunda kaldı.

Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da 50 binin üzerinde vatandaş göçük altında kalarak hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alınmıştı.

Amcası ve yeğenlerinin mezarına gelen Mehmet Ali Yıldız, depremde amcasının kaldığı binanın yıkıldığını belirterek, "Amcam, eşi ve 3 çocuğu enkazda kalarak vefat etti. Onlarsız ikinci bayram. Ziyarete geldik. Acımız tazedir, bitmedi, bitmeyecek. Her şeyi enkazın üzerinde yaşadık. Buradaki vefat edenler amcam onların kaldığı binadan çıktılar hepsini biliyorum" dedi.