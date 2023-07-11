ASRIN Felaketi Sonrası Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da Hasarın Boyutu Uydu Fotoğraflarında Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok hasar gören Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, simge yerlerdeki enkazın kaldırılmış hali uydu fotoğraflarına yansıdı. Yıkımın en çok olduğu Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bir yandan toplu konutlar inşa edilirken, diğer taraftan çadır ve konteyner kentlerde kalanlar hayata tutunmaya çalışıyor.

ASRIN felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok hasar gören Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, simge yerlerdeki enkazın kaldırılmış hali uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda, hasar gören simge noktaların yanı sıra çadır kent ve konteyner kent olan tarım arazileri de dikkati çekti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilde can kayıpları ve yaralanmalara neden oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Elazığ, depremlerden büyük oranda etkilendi. Nisan ayında can kaybı sayısı 50 bin 783 olarak açıklandı. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yıkımın en çok görüldüğü Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bir yandan toplu konutlar inşa edilirken, diğer taraftan çadır ve konteyner kentlerde kalanlar hayata tutunmaya çalışıyor.