"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgelerden Alaçam'a 40 depremzede geldi
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Alaçam ilçesine 40 depremzedenin geldiği bildirildi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Alaçam ilçesine 40 depremzedenin geldiği bildirildi.
Alaçam Kaymakamlığı koordinesinde bütün ihtiyaçları devlet kurumları ve vatandaşlar tarafından karşılanan depremzedeler, 3 farklı noktada açılan evlere yerleştirildi.
Depremzedelerin planlanan süre boyunca kalacakları ve bu süre zarfında ihtiyaçlarının da karşılanacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel