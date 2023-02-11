"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgelerden Alaçam'a 40 depremzede geldi Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Alaçam ilçesine 40 depremzedenin geldiği bildirildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Alaçam ilçesine 40 depremzedenin geldiği bildirildi. Alaçam Kaymakamlığı koordinesinde bütün ihtiyaçları devlet kurumları ve vatandaşlar tarafından karşılanan depremzedeler, 3 farklı noktada açılan evlere yerleştirildi. Depremzedelerin planlanan süre boyunca kalacakları ve bu süre zarfında ihtiyaçlarının da karşılanacağı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 'Asrın felaketi'nin yaşandığı bölgelerden Alaçam'a 40 depremzede geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.