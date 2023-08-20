'Asrın felaketi'nin ardından kalıcı konutlarda sona doğru Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan İslahiye'de TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlarda sona gelindi.

'Asrın felaketi'nin ardından kalıcı konutlarda sona doğru

GAZİANTEP - Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan İslahiye'de TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlarda sona gelindi.

Kahramanmaraş'ta merkezli 2 büyük depremden etkilenen, 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedelere barınma ihtiyacını karşılamaları için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Depremden en çok etkilenen ilçelerden olan İslahiye'de TOKİ'nin yaptığı kalıcı konutlarda sona gelindi. Kaba inşaatları biten sitelerde, 17 bloktan oluşan ve her binada 24 daire bulunan kalıcı konutların yanı sıra çocuk oyun alanları da bulunuyor. Konutların depremzedelere Ekim ayı sonunda teslim edilmesi planlandığını belirten Deprem Konutları İnşaat Mühendisi Muhammed Emin Ay, "Ekim sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Kasım ayında ise ev sahipleri yerleşmeye başlayacak" dedi.

"İnce imalatlarımız hız kesmeden devam ediyor"

Kaba inşaatların bittiği kalıcı konutlarda ince inşaatlara geçildiğini aktaran Deprem Konutları İnşaat Mühendisi Muhammed Emin Ay, "Burada toplamda 17 bloğumuz mevcut. Bu 17 bloğun hepsinin kaba inşaatı bitti. Duvar İmalatları da tamamlandı. 10 binanın ise dış cephe imalatlarında tamamlandı ve boyası yapıldı. Şuanda ince imalatlarımız hız kesmeden devam ediyor. Burada toplamda 17 blok var. Hepsi bodrum zemin artı 5 kat yani her blokta 24 dairemiz mevcut. 17 bloğun 4 tanesi 3+1 geriye kalan 13 blok 2+1 şeklinde yapıldı" şeklinde konuştu.

"Ekim sonunda teslim edilmesi planlanıyor"

Depremzedelere Ekim sonuna kadar teslim edileceğini belirten Ay, "Burası sadece inşaat alanı olarak değil binaların haricinde orta parsellerde çocuk oyun alanları da mevcut. Burası konaklama ile beraber sosyal alanlarıyla da yeni bir yaşam alanı oluşturacak diye ümit ediyoruz. Ekim sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Kasım ayında ise ev sahipleri yerleşmeye başlayacak. Hepsi depremzedelere tahsis edilmiş durumda" diye konuştu.