'Asrın felaketi'nden etkilenen İskenderun Devlet Hastanesinde çalışmalar sürdü

İskenderun Devlet Hastanesinin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ek hizmet binasının enkazındaki arama kurtarma çalışmaları devam etti.

İskenderun Devlet Hastanesinin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ek hizmet binasının enkazındaki arama kurtarma çalışmaları devam etti.

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde çöken blokta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ANDA Arama Kurtarma ve inşaat firmalarının ekipleri, enkaz altındakilere ulaşmak için büyük çaba harcadı.

Beşir Derneği ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyelerinin de destek verdiği çalışma, yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu binanın yığınlarında yapıldı.

Bazı vatandaşlar, yakınlarından haber alma ümidiyle hastane bahçesinde bekledi.