"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da 8 kişi için umutlu bekleyiş Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı binanın enkazında 8 kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı binanın enkazında 8 kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı enkazında görev yapan ekipler, yığınların altında ses tespit etti. Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor. Enkaz altında kalanların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk Güneydoğu Anadolu İskenderun Akdeniz Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 'Asrın felaketi'nden etkilenen Hatay'da 8 kişi için umutlu bekleyiş - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.