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"Asrın felaketi"nde Hatay'da yaşamını yitiren çiftin cenazesi, Samsun'da defnedildi

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'Asrın felaketi'nde Hatay'da yaşamını yitiren çiftin cenazesi, Samsun'da defnedildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren çiftin cenazesi, Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren çiftin cenazesi, Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.

İskenderun'dan Alaçam'a getirilen Duygu (26) ve Dursun Emre Ceylan (27) çiftinin cenazesi, Köse köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına yan yana defnedildi.

Cenazeye çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

İskenderun'da Duygu Ceylan'ın sağlık personeli, Dursun Emre Ceylan'ın ise bir banka şubesinde çalıştığı ve 6 ay önce evlendikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel

Kahramanmaraş Antakya Samsun Hatay Güncel Haberler

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