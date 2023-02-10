"Asrın felaketi"nde Antakya Yahudi Toplumu Başkanı ve eşi de hayatını kaybetti Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu da yaşamını yitirdi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu da yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Antakya'daki evlerinde depremler sonucu enkaz altında kalan Şaul ve Tuna Cenudioğlu çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenudioğlu çiftinin cenazelerinin Hatay'dan İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antakya Yerel Güncel Haberler

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