ASRİAD'tan Hakkari'ye ziyaret - Haberler

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman ve yönetim kurulu üyeleri çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

ASRİAD Hakkari Şube Başkanı Nazmi Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Danışman ve beraberindekiler, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar'ı makamında ziyaret etti.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ile görüşen heyet daha sonra esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Seyir Tepesinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Danışman ve beraberindekiler kentten ayrıldı.

Danışman'a ziyaretinde Genel Başkan Vekili İsmail Keleş, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmazer, Teşkilatlanma Başkanı Zeki Acar, ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han ve iş insanları da eşlik etti.