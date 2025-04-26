ASRİAD Sakarya, Balkanlar İş Forumu'nu Değerlendirdi

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesince "Sakarya'dan Balkanlar'a, Balkanlar'dan Tüm Avrupa'ya" toplantısı gerçekleştirildi.

Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda 14-18 Nisan'da yapılan Balkanlar İş Forumu'nun sonuçları ele alındı.

Bosna Hersek ve Sırbistan'da eş zamanlı düzenlenen foruma, Sakarya'dan 25 firma katıldı.

Toplantıda konuşan ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Bosna Hersek'in Gradacac şehrinde ASRİAD üyelerinin ortak yatırımıyla açılan fabrikanın bölgedeki ilk Türk yatırımı olduğunu kaydetti.

Bölgedeki diğer iş protokollerine de değinen Ulusal, iş forumunun amacının dış ticarete ve Sakarya'nın ihracat potansiyeline katkı sağlamak olduğuna işaret ederek, "Balkanlar Türkiye'ye ciddi değer veriyor. Avrupa'ya, Balkanlar üzerinden yeni kapılar açmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ulusal, bazı firmaların bölgeye distribütörlük verme sürecine girdiğini, yeni ticaret bağlantılarının oluşturulduğunu ve ileriki haftalarda hem Bosna Hersek hem de Sırbistan'a tekrar gidilerek iş bağlantılarının sonuçlandırılacağını sözlerine ekledi.