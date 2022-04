ASRİAD'ın iftar programında siyaset ve iş dünyası bir araya geldi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "En zor zamanda da yatırımlara da istihdama katkı vermeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki ülkemiz yeniden küresel arenada belirleyici güç haline gelecek ve de merhametin merkezi olacak." dedi.

ASRİAD, iş dünyasının önde gelen isimlerini düzenlediği iftar programında bir araya getirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı iftar programının açılış konuşmasını yapan ASRİAD Genel Başkanı Danışman, küresel egemenlerin ürettikleri güvensizlik ve kaos politikalarına rağmen Türkiye'de iyi tesis edilmiş bir güven ikliminde yaşamaya devam edildiğini ve bunun şükre değer olduğunu söyledi.

ASRİAD olarak ekonomik alanda faaliyet yapmaya odaklanmış durumda bulunduklarının altını çizen Danışman, "Vizyonumuzda ifadesini bulan 'hakkaniyetli bir dağılım' gibi derin bir iddianın yüklenicisi olmaya talibiz." şeklinde konuştu.

Danışman, temel amacın hakkaniyetin egemenliği olduğunu vurgulayarak, "Maalesef bunu sağlamak için inanç ve gayret yanında güç de gerekmektedir. Hem bu gücü yakalamak istiyoruz hem de bunun adil bir dağılım için fonksiyon icra etmesini istiyoruz. Emelimiz odur ki insanlık için gereken denge kurulsun. Hiç kimse azman boyutlarda bir güce erişmesin ama hiç kimse de anlamsız bir mahrumiyet içinde yaşamak zorunda kalmasın." diye konuştu.

"Ekonomik alanda hakkaniyet egemenliğine destek olmak arzusundayız"

Zulmün hiçbir çeşidinin egemen olmaması gerektiğini belirten Danışman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, çok ciddi bir mücadele alanıdır. Bu, büyük bir davadır. Meselenin siyasal, ekonomik ve de entelektüel boyutları bulunmaktadır. Her boyutunu doldurmalı, her gediği tahkim etmeliyiz. Zira eksik bırakılan her alan, hakkaniyet yolunda bir bariyere dönüşebilmektedir. Biz ASRİAD olarak, bu boyutlardan ekonomik alana odaklandık. Bu alanda var olmak, varlık üretmek ve böylece hakkaniyet egemenliğine destek olmak arzusundayız. Bunun için yoğun bir gayret ve tükenmez bir enerji ile çalışıyoruz. Çok kısa zamanda eriştiğimiz şube sayısı bunun bir göstergesidir. Bursa'dan Diyarbakır'a, Samsun'dan Tunceli'ye, her bölgede. Yurt dışında da temsilcilikler açmaya devam ediyoruz. Emeği geçen bütün kardeşlerimi huzurlarınızda kutluyor, performanslarının devamını diliyorum. Kendi içimizde ciddi anlamda sonuç veren ticari network çalışmaları yapıyoruz. Tüm üyelerimizin birbiriyle ticaret yapmasını temin etmeye gayret ediyoruz. Önemli mesafeler aldık."

"Ne kendimiz gideceğiz ne de sermayemizi çıkaracağız"

Danışman, ülkelerini sadece kazançlar iyi olduğunda değil, her zaman sevdiklerini vurguladı.

"Aynı zamanda hep buradayız bir yere de gitmiyoruz." diyen Danışman, şunları söyledi:

"Ne kendimiz gideceğiz ne de sermayemizi çıkaracağız. En zor zamanda da yatırımlara da istihdama katkı vermeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki ülkemiz yeniden küresel arenada belirleyici güç haline gelecek ve de merhametin merkezi olacak. Evrensel anlamda tüm mazlumların hamisi olacaktır. İster Arakanlı, ister Türkistanlı, isterse Ukraynalı olsun, mazlumların kimliklerini önemsemeyeceğiz."

Danışman, iki yıldır devam eden küresel salgının tüm insanlığı derinden etkilediğine dikkati çekerek, ekonomilerin sarsıldığını ve büyük sorunların ortaya çıktığını söyledi.

Danışman, ham madde sorunları, navlun bedelleri ve enerji fiyatlarının çok ciddi maliyet artışları meydana getirdiğini anlatarak, bazı ürünlerin fiyatlarında büyük artışlar olduğunu belirtti.

Dünyada artış gösteren gerginliklere dikkati çeken Danışman, "(Rusya-Ukrayna savaşı) Yaşanan savaş bir kez daha insanlığı da ekonomiyi de etkisi altına aldı. Yeniden eski dünyanın kodları ortaya çıkmaya başladı. Kimisi azman gücünü daha da artırmak için ülke işgallerini sıradanlaştırdı." dedi.

"Enflasyon sorunu bir an önce çözüme kavuşturulmalı"

Danışman, ekonomide artık daha kapsamlı ve kökten tedbir alma zamanının geldiğini söyledi.

"Bu dönemi arızi bir dönem sayıyoruz, bir an önce kurtulmak için gereken atılımı yapmayı hararetle bekliyoruz." ifadelerini kullanan Danışman, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemiz ekonomisi için derhal ve behemehal kökten yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacımızın olduğu aşikardır. Bu konuda da yapılacak çalışmanın başına güven başlığını koymak elzem hale gelmiştir. İhracat rakamlarının sevindirici olması memnuniyet vericidir ancak karlılığın aynı derecede memnuniyet verici olduğunu söylemek de mümkün gözükmemektedir. Zira ihracatımız büyük oranda ithalata bağlı bir ihracattır. Enflasyon sorunu bir an önce çözüme kavuşturulmalı ve makro dengeler yeniden eski günlerine döndürülmelidir. Bu arada minnetle ifade etmek gerekir ki ülkemiz, Rusya-Ukrayna geriliminde son derece doğru ve etkin rol almış ve diplomasi sürdürmüştür. Bu tutumun olumlu yansımalarını her alanda gördüğümüz gibi ekonomi alanında da görüyoruz."

"Zorluklara rağmen daha çok yatırım, daha çok istihdam, daha çok üretim yapacağız"

Programda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de zamanın yılgınlık ve şikayet zamanı olmadığını vurguladı.

Ülkenin yöneticilerinin işlerini, emellerini ve hedeflerini kolay gerçekleştirmesi için iş insanları olarak daha çok yatırım, üretim ve istihdam yapacaklarını belirten Avdagiç, şunları dile getirdi:

"Büyüklerimizin bu ülkeyi yönetirken arkalarına dönüp baktıkları zaman 'Kasamızda döviz var mı? Yeteri kadar vergi geliri var mı?' diye sormaması gerekir. İşte bunu sağlayacak olan da bu salondaki sizlersiniz. Yılgınlığa düşmeyeceğiz. Herhangi bir kötümserliğe düşmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi İslam coğrafyasında tek istikrarlı, bayrağı dik ve duruşu dik olan ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. İnşallah bu konuda daha etkili bir hale gelebilmek için biz iş dünyasının temsilcileri olarak daha çok çalışacağız. Bütün bu zorluklara rağmen daha çok yatırım, daha çok istihdam, daha çok üretim yapacağız."