ASRİAD, depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı gönderdi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya ve Konya Şubesince, Hatay'daki depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı gönderildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Sakarya ve Konya şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü deprem yardımı çalışmaları kapsamında, yeni eğitim öğretim yılında 1. sınıfa başlayan öğrenciler için kırtasiye yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Hatay'da 1. sınıfa başlayan 35 bin öğrenci olduğunu anımsattı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan şehir olarak depremzede aileleri yeni eğitim yılında yalnız bırakmadıklarını aktaran Ulusal, "Yardım kampanyasında emeği geçen ASRİAD Sakarya camiamıza, ASRİAD Konya Şube Başkanımız Abdullah Karabağ ve yönetim kuruluna, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'e, ayrıca kampanyaya bireysel ve kurumsal destek sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.