Asri Cami ve Mezarlık İşleri Hizmet Binası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - 25 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen tören, saat 17.30 sıralarında başladı.

Törene; AK Parti Edirne Milletvekili KEFEK Başkanı Dr. Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, AK Parti Genel Merkez İl Kadın Kolları Koordinatörü Fisun Kumbaracı, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Enez İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, AK Parti Keşan Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın, belediye başkan yardımcıları, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar, belediye birim amirleri ve çalışanları ile basın mensupları katıldı.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi personeli Seda Havale'nin sunumunda gerçekleştirilen törende ilk olarak İki Minareli Çarşı Camii Müezzin Kayyımı Osman Sav tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

AKDEMİR: CENAZE HIZMETLERI TEK NOKTADAN

VATANDAŞLARIMIZA HIZMET SUNACAK

Sav'ın ardından Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir söz aldı.

Keşan tarihi açısından çok önemli ve değerli bir hizmetin ilk adımlarını birlikte attıklarını belirterek konuşmasına başlayan Akdemir, "Ölüm kendimizi bildik bileli anlamlandırmaya çalıştığımız acı bir gerçeğimiz. Acı gerçeğin yükünü kaldırmak da çok olağan şekilde kolay değil. <Her nefis ölümü tadacaktır> ayeti de bu gerçeği açıkça ifade etmekte. Ölen bir Müslümanı yıkamak, kefenlemek, onun için namaz kılıp dua etmek ve kabre gömmek Müslümanlar için farz-ı kifayedir. Biz Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Cenaze İşleri Birimi olarak bölgemizde hastanede vefat eden vatandaşlarımız için hastane morguna, evde vefat eden vatandaşlarımız için de ölüm belgesi alındıktan sonra evden morga Keşan Belediyesi araçlarımızla hizmet sunuyoruz. Daha önce Keşan Devlet Hastanemizde belediyemize ait bir birim ve sorumlu personel yoktu. Kurumlar arası işbirliği ile hastanemizde cenaze işlemleriyle ilgili bir birim oluşturduk ve burada hem cenaze sahiplerinin acılarını bir nebze de olsa paylaştık hem de işlemlerin hızlı yürütülmesini sağladık. Doğumun saati olmadığı gibi ölümün de saati belli değil. Birimimiz hafta sonu, bayram tatili demeden vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Vefat anında tüm defin işlemlerinin daha hızlı ve tek noktadan yürütülebilmesi amacıyla ALO 188 Cenaze Hattı vasıtasıyla vatandaşlarımıza 7/24hizmet veriyoruz. Belediyemizde cenaze hizmetleri, defin hizmetleri, mezar yeri tahsisi, cenaze nakli, mevtanın yıkanıp kefenlenmesi yapılıyor, levazımat malzemeleri de ücretsiz olarak yine belediyemiz tarafından veriliyor. Ayrıca bölgemizde Türk Hava Yolları ile anlaşması olan tek belediyeyiz." dedi.

Keşan Belediyesi'nin vatandaşları için yine çok yararlı bir hizmeti daha hayata geçirdiğinin altını çizen Eylem Akdemir, "Şu an temeli atılan Asri Cami ve Mezarlık İşleri Birimi hizmet binamız faaliyete geçtiğinde tam manasıyla cenaze hizmetleri tek noktadan vatandaşlarımıza hizmet sunacak.

Keşan Belediyesi görevi olan tüm hizmetleri tek noktadan yürütecek, vatandaş sadece acısını yaşayacak. Bu hizmetin hayata geçmesi nedeniyle fikirleriyle bizlere yol gösteren Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu ve tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Asri Camimiz ve Cenaze İşleri Birimimiz Keşan Belediyemize, Keşan'ımıza ve bölgemize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

HELVACIOĞLU: DOĞUMDAN ÖLÜME GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ANLAYIŞIMIZ VAR

Eylem Akdemir'in ardından kürsüye Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu geldi.

Keşan'a kazandırılacak önemli bir eserin daha temel atma töreni vesilesiyle bir arada olunduğuna vurgu yapan Helvacıoğlu, "Eserimizin m2 büyüklüğü belki büyük değil ama manevi büyüklüğü o kadar büyük ki kelimeler anlatırken yetersiz kalıyor. Elele tutuşanların sevinçlerinde, elveda deyişlerin hüzünlerinde, doğumdan ölüme, bizim bir gönül belediyeciliği anlayışımız var. Yaptığımız her hizmetin, Keşan için attığımız her adımın ve belediyecilik ruhumuzun özünde işte bu anlayış yatıyor. Belediyecilik tabi ki temizliktir, asfalttır, kaldırımdır, yeşildir, A'dan Z'ye bir şehirdeki her şeydir, ama özünde gönülden yapma yoksa o iş eksiktir, yarımdır. Vatandaşlarımızın da yapılan hizmetlere ruhunu koyması ve bir sinerji oluşturması, bu anlamda bizlerin de en büyük enerji kaynağıdır. Bugün; tam da bu ruha uygun olarak, acılı günlerimizde eksikliğini hissettiğimiz bir hizmetin temelini hep birlikte atacağız. Gasilhanesi, taziye alanı, morgu ve cenaze işleri hizmet binası ile defin işlemlerini tek noktadan sağlayacak Asri Cami'miz ile vatandaşlarımızın acılı günlerinde de yanıbaşında olmayı sürdüreceğiz. Cami inşaatımız 340 m2 olacak. Gasilhane, hizmet binası ve morg alanımızın bulunduğu bölge de 340 m2 olacak. Hepimiz yaşadık; bir yakınımızı kaybettiğimizde, anonsu için ayrı bir yere, işlemleri için ayrı başka bir yere, taziyeye gelenlerin ağırlanması, morg ve yıkama işlemleri, ikramlar derken acımızı yaşamak yerine bu işlerle savruluyorduk… Asri Cami'miz tüm bunları bir arada ve bir noktadan yapılmasına olanak sağlayacak. Asri Cami'miz ve şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışır şekilde yeniden düzenlediğimiz şehitliğimiz de bu maneviyatı bizlere hissettirecek." dedi.

ŞEHRİN ALTYAPISINI YAPMAK KADAR MANEVİ

ALTYAPISINI DA YAPMAKTAN SORUMLUYUZ

Cami ve hizmet binası arsasının daha önce yeşil alan olarak belirlendiğini, Belediye Meclisi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda yerin ibadethane vasfına çevrildiğini dile getiren Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Bazı hukuksal sorunları da aşarak 3. senemiz sonunda bu tesisi yapmak bizlere nasip oldu. Meclis'ime, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Ne mutlu bizlere ki; Asri Cami'mizin temel atması; manevi atmosferini doya doya hissettiğimiz Ramazan Ayı'nda ve Çanakkale Kara Savaşları'nın da yıldönümü olan bugüne nasip oldu… Ben bu vesileyle de; bu toprakları bizlere vatan kılan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, Çanakkale Kara Savaşları'nın yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bizler; bu şehrin altyapısını, yeşil alanını, yol ve kaldırımını yapmak kadar manevi altyapısını da yapmaktan sorumluyuz. Sizlerin derdiyle dertlenmek, güldüğü yerde gülebilmek, ağladığı yerde ağlayabilmek bu sorumluluğun da gereğidir. Bu açıdan bugünkü, temel atma törenimiz; Keşan'ımızın manevi geleceği için çok kıymetlidir, insanımızın refah ve mutluluğu için önemlidir. Gayret bizden, takdir önce Allah'tan, sonra siz değerli Keşanlılardandır. Ben bu vesileyle şimdiden; Asri Camimizde okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların kabul olmasını diliyorum. Dualarıyla bu eseri ihya edecek olan Keşanlı hemşehrilerimizden de Allah razı olsun diyorum."

CAMİ YAPIMINDA DESTEĞİ OLANLAR İLE HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Helvacıoğlu, konuşmasının sonunda şunları aktardı: "Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmet binası ve cami yapımına vesile olan söz konusu projelerin müteahhitliğini üstlenen Özbingöl İnşaat'a bereketli işler diliyorum. Hayati Bingöl'e de teşekkürlerimizi iletiyorum. Cami inşaatımızı da Fidanoğlu İnşaat'ın Sahibi Mehmet Fidan üstlendi. Hayırseverlerimize Keşan halkı ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Bugün çok hayırlı bir gün temel atma törenimiz için kesilen kurbanımız dahi bağışla geldi. Allah hayırlı işler yapanların her zaman yanında ve yardım ediyor. KİSEV'i kurduk. Kaymakamımız, Belediyemiz, muhtarlarımız, Odalarımız, STK'larımız Aşevinden tutun da yardım noktasına kadar Keşan'da dayanışma örneği gösteriyoruz. Keşan'ımızın bir ve beraber hareket ettiğini, birliğinin dair olduğunu gösteriyoruz. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece Keşan'ın geleceği açık, parlak ve aydınlık olmaya devam edecek. Allah Keşan'ın birlik ve beraberliğini daim etsin. Herkese hayırlı Ramazan'lar, gelen bayram mübarek olsun."

Helvacıoğlu'nun konuşmasından sonra Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından temel atma töreni nedeniyle dualar okundu.

Duaların ardından kurban kesimi eşliğinde Asri Cami ve Cenaze İşleri Hizmet Birimi'nin temel atımı için elbirliğiyle butona basıldı ve beton mikserleri alana pompalar eşliğinde beton dökümünü gerçekleştirdi.

İnşaatların yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Bültenler / Güncel