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Aspower'ın Yerli Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Avrupa'da İlk İhracatını Gerçekleştirdi

Aspower'ın Yerli Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Avrupa'da İlk İhracatını Gerçekleştirdi
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Yüksek yerlilik oranına sahip elektrikli araç şarj istasyonları, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da yaygınlaşmaya başladı. Aspower, ilk ihracatını Gürcistan'a yaparken Avrupa pazarına Almanya ile giriş yaptı.

Yüksek yerlilik oranıyla Türkiye'de kullanıma sunulan, ihracat başarısı yakalayan elektrikli araç şarj istasyonları, Avrupa'da da görev yapacak.

Güç elektroniği konusunda 30 yılı aşkın tecrübeye sahip Aspower, yürüttüğü AR-GE çalışmalarının sonunda ortaya çıkan enerji çözümleriyle askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılıyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan şarj istasyonu ihtiyacına yönelik çözümler geliştiren şirket, çeşitli şehirlerde kuruluma devam ederken ihracat başarılarına yenilerini ekliyor.

Uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirilen ve yüzde 91 yerlilik oranına sahip ürünler, Türkiye'nin coğrafi olarak en uç noktalarını (Ağrı, Erzurum, Iğdır, Artvin, Çanakkale, Muğla, Bartın, Samsun, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep) kapsayacak şekilde kuruldu. Tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılan cihazların sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye'deki kurulumlar devam ederken ilk ihracatını Gürcistan'a yapan Aspower, bu başarıyı Birleşik Arap Emirlikleri ile sürdürdü. Şirket son olarak Avrupa kapısını da açtı. Şarj istasyonlarının Avrupa'daki ilk durağı ise Almanya oldu.

Aspower Genel Müdürü Ramazan Demir, bu ihracatın çalışmaları açısından kilometre taşı olduğunu söyledi.

Bu başarının, global pazarda büyüme hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımı temsil ettiğini dile getiren Demir, ürünlerin yüksek kalite standartlarına uygunluğu ve AR-GE gücüyle uluslararası alanda yeni başarıları hedeflediklerini vurguladı.

Güç elektroniği, batarya entegreli sistemler, kesintisiz güç kaynakları, frekans konvertörleri, invertörler, enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi pek çok yenilikçi çözüme sahip olduklarına işaret eden Demir, yüksek yerlilik oranı, üstün performans ve rekabetçi yapılarının, ürünlerinin global pazarda tercih edilmesini sağladığını belirtti.

Ramazan Demir, "Almanya ve Avrupa'ya yaptığımız ilk ihracat, Aspower'ın dünya çapında daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma hedefinin başlangıcını simgeliyor. Aspower, yerli üretim gücüyle daha fazla ülkeye ulaşmak ve uluslararası pazarlarda büyümeye devam etmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Güncel
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