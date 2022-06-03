ASPİLSAN Enerji'den geleceğe yönelik kritik adım! - Haberler

Günümüzde dünyanın enerji ihtiyacının büyük bir bölümü, çevreye oldukça olumsuz etkileri olan fosil yakıtlardan sağlanıyor. Fosil yakıtların kullanımının yol açtığı zararlı gazlar; küresel ısınma, iklim değişikliği, hava kirliliği ve sera etkisi gibi çevre sorunlara neden oluyor.

Ayrıca fosil yakıt rezervlerinin bir sınırının olması ve artan enerji talebi ile birlikte bu rezervlerin hızla tükenmesi de bir diğer sorun. Tüm bunlar bir araya geldiğinde alternatif enerji kaynakları için arayışlar çok daha büyük önem kazanıyor. İşte ayrıntılar…

ASPİLSAN Enerji, Temiz enerjinin geleceği için çalışıyor

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla dünyadaki teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği çerçevesinde enerji çözümlerine dair açıklamalarda bulunan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy şunları söyledi:

Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek nesiller için çevreyi korumak, doğal kaynakların özenli ve dikkatli şekilde kullanımı günümüzde herkesin başlıca sorumlulukları arasında yer almaktadır. AB'nin kilometre taşı hedefleri arasında, sanayi ve enerji firmalarının da dahil edilerek karbon salınımının 2030 yılında yüzde 55 seviyesine çekilmesi, 2050 yılında ise sıfır-karbon ekonomiye geçmek yer almaktadır.

Avrupa'da bir ilk: ASPİLSAN seri üretimi başlatıyor!

Bu doğrultuda ülkemizde Paris İklim Anlaşması'nı imzalamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji olarak kurulduğumuz tarihten bugüne kadar çalışmalarımızı ülkemizin teknoloji ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak adına yürütüyoruz.

ASPİLSAN Enerji olarak bu kapsamda biz de 2050 yılı karbonsuz iklim hedefleri konusunda taahhüt veren Avrupa'daki firma/üniversite/araştırma enstitülerinin bulunduğu European Clean Hydrogen Alliance'in üyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

GES projemiz ile elektriğimizi yeşil enerjiden karşılayacağız

ASPİLSAN Enerji olarak çok yakında seri üretime geçecek olan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pil fabrikamız son derece ileri teknoloji ile donatılmış bir tesistir. Tesisimizdeki önemli farklılıklarımızdan biri çatımızın üzerine Güneş Enerji Santrali kurulacak olmasıdır.

Çatı üzerine kurulacak olan Güneş Enerji Santralimizin toplam kapasitesi 1 MW olacaktır. Yıllık ortalama 1712 MWh üretim yapması planlanan GES projemiz ile 842 ton karbon salınımının önüne geçilecektir. Tesis kurulu gücümüz ile karşılaştırıldığında elektrik tüketimimizin 8'de 1'ini güneş enerjisinden sağlayacağız. Böylece yakın gelecekte ise ihtiyacımız olan elektriğin kalan kısmını da Yeşil Enerji Havuzu'ndan tedarik ederek, tüketiminin tamamını yeşil enerjiden karşılayan bir tesis haline geleceğiz.

Ayrıca elektrik kullanımımızın yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını, uluslararası geçerliliğe sahip, şeffaf ve takip edilebilir Yeşil Enerji Sertifikası alarak belgeleyeceğiz. Böylece karbon salımı anlamında rol model olacak tesisler arasında yer alacağız.

Küresel ısınmanın çözümü olarak pil üretimi ve enerji depolamada Türkiye'nin firması ASPİLSAN Enerji

ASPİLSAN Enerjiyi farklı kılan önemli kriterlerden biri platform üreticilerine istedikleri özelliklerde bataryalar tasarlayıp üretmesidir. Standart bataryaların üretiminin yanı sıra özel tasarlanmış ürünlerimiz ile bugüne kadar başta kamu kuruluşları olmak üzere pek çok sektöre çözüm alternatifleri geliştirdik.

Enerjinin kritik olduğu karakol, veri merkezi, İHA kontrol merkezi gibi yerlere yönelik de Enerji Depolama Sistem çözümlerimizi sahalara konumlandırmaya başladık. Bu sistemlerde üzerinde durduğumuz özelikler ise yenilenebilir enerji (Güneş, Rüzgar vb.) kaynaklarından üretim yapmak ve UPS gibi hiçbir cihazın enerji kesintisinden zarar görmeden, görevini aksatmadan işlevini sürdürecek bir sistemin kurulmasıdır.

Enerji talebindeki hızlı artışın karşılanması için yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin verimli bir şekilde depolanması ve ihtiyacı karşılayacak en uygun dönüşümlerin geliştirilmesi adına ülkemizde yerli ve milli batarya ve enerji depolama sistemleri (EDS) geliştirilmesi için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Temiz enerjinin geleceği için önemli iki ürün

ASPİLSAN Enerji olarak İstanbul Ar-Ge Merkezimizde de öncelikle kendi içinde bir hidrojen ekosistemi demosu oluşturmuş olup, ülkemizdeki yeşil hidrojen dönüşümüne çözümler sunabilmek içinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Günümüzde hidrojen alternatif yakıtlar arasında önemli avantajları ile öne çıkmaktadır. Hidrojen; amonyak/gübre, petrokimya/rafineri, cam gibi sanayi sektörlerinde, uzay ve savunma sistemlerinde kapsamlı bir şekilde kullanılmaktadır. Biz de İstanbul Ar-Ge Merkezimizde, yüksek saflıkta (%99,999) hidrojen ve oksijen elde etmenin mümkün olması ve endüstriyel olarak kendini kanıtlamış bir sistem olması nedeniyle PEM tipindeki elektrolizörlerin geliştirilmesini hedefliyoruz.

Yeşil hidrojen ekosisteminin tüketim bölümünde ise, yakıt pilleri bulunmaktadır. Geleneksel enerji üretim sistemleri, yakıt içindeki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için birçok ara işleme ihtiyaç duyar ve her işlem sonucunda verimlilikleri düşer.

Yakıt pillerini geleneksel pillerden ayıran en belirgin özellik, şarj edilmelerine gerek olmadan, yakıt beslenmeye devam edildiği sürece sürekli olarak enerji üretebilmeleridir. İHA, forklift, otomobil, kamyon, otobüs gibi araçlar ile yerleşik, taşınabilir, dağıtık ve acil durum güç üretim sistemleri/prototipleri mevcuttur. Bu önemli iki ürün ile temiz enerjinin geleceğine katkı sağlamak için çalışmalarımız hız kesmeden sürmektedir.

Türk sanayisinin ilk yeşil hidrojen tesisi için iş birliği protokolü imzaladık

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulması planlanan "Yeşil Hidrojen Tesisi" için; Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş., Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK MAM ve ASPİLSAN Enerji olarak bir araya gelerek kurumsal iş birliği protokolü imzaladık.

Bu kapsamda %100 enerji dönüşümünü sağlama yolunda mevcut teknolojilerle karbon salınımlarının düşürülmesinde fosil yakıtlar yerine ikame edilebilecek en büyük potansiyele sahip alternatif enerji kaynağı yeşil hidrojenin, Enerjisa Üretim'e ait Bandırma Enerji Üssü'nde üretimi ve kullanımına adına yapılacak olan çalışmalarda yer alacak olmamızın memnuniyetini de belirtmek isterim.

ASPİLSAN Enerji olarak ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması için katma değerli çalışmalarla öncü olmaya devam edeceğiz."

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