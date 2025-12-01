Haberler

ASPİLSAN Enerji'den Enerji Depolama Sistemleri Toplantısı

Güncelleme:
ASPİLSAN Enerji, enerji depolama sistemleri üzerine sektör temsilcileri ve uzmanlarla odak grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, enerji depolama çözümlerinin etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gibi konular tartışıldı.

ASPİLSAN Enerji tarafından "Enerji Depolama Sistemleri Odak Grup Toplantısı" gerçekleştirildi.

ASPİLSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, firma tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, sektör temsilcileri ve alan uzmanları katıldı.

Toplantıda, enerji depolama çözümlerinin etkinliğinin artırılması ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik kalıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin oluşturulması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

ASPİLSAN Enerji'nin enerji depolama sistemleri ürünlerinin tanıtıldığı toplantıda, katılımcılar tesisleri gezdi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, enerji depolama teknolojileri, geleceğin enerji ekosisteminin en kritik unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri çözümlerle hem ülkenin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak hem de uluslararası rekabette güçlü bir konum elde etmek için çalıştıklarını anlatan Özdemir, toplantının önemli bir buluşma niteliği taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
