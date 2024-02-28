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ASO Başkanı: Türkiye'nin ihracatı için yüksek teknolojiye yönelmeliyiz

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Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ihracatını ve ihracat gelirini artırmak için yüksek teknolojili ürünlere yönelmesi gerektiğini belirtti. Ardıç, ayrıca enflasyonla mücadelede bütünsel bir politika tercihinin ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ihracatını ve ihracat gelirini artırmak için yüksek teknolojili ürünlere yönelmesi gerektiğini belirtti.

ASO'nun şubat ayı meclis toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ardıç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 45 seviyesinde tuttuğunu hatırlatarak, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki gelişimin çok yakından takip edilerek, uygun politika seçeneklerinin kararlılıkla uygulanmasını beklemekteyiz. Aksi halde bu zamana kadar katlandığımız maliyetlerin boşa gitme ihtimali bulunmaktadır." dedi.

Ardıç, iç tüketimin faiz seviyesine göre görece yüksek seyrettiğine işaret ederek, hem arz hem talep kaynaklı enflasyonist etkilerin sürdüğünü bildirdi.

Enflasyonla mücadelede refah artışı ve sürdürülebilir büyüme için tek başına para politikasının yeterli olmadığını dile getiren Ardıç, bütünsel bir politika tercihinin ortaya konulması gerektiğini anlattı.

"Rekabetçi bir yapıya ulaşabiliriz"

Ardıç, kamuoyuna çalışma saatlerinin azaltılmasına yönelik haberler yansıdığına işaret ederek, hem beceri uyuşmazlığı hem de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi nedeniyle sanayide iş gücü sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

İhracatta kurla bir yere kadar avantaj sağlandığını anlatan Ardıç, "Rekabetçi ihracat yapısına kavuşmak için faktör verimliliği, üretim faktörlerinin kalitesi, doğru ve uygun sanayi politikası, yerli ara ve sermaye malı kullanımı, öngörülebilirlik ve ölçek gibi unsurlarla gerçek anlamda rekabetçi bir yapıya ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, AR-GE, dijitalleşme, inovasyon ve patentin öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak, Türkiye'nin AR-GE harcamaları açısından uluslararası arenada rekabet edebilir konumda bulunmasının, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ihracat payı ve gelirini artırmak için yüksek teknolojili ürünlere yönelmeleri gerektiğini ifade eden Ardıç, "İhracatımızın katma değeri yüksek ve kilogram fiyatı üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Daha fazla ihracat yapıp daha az para kazanmak, daha az rekabetçi avantaja sahip olmak sürdürülebilir değildir." diye konuştu.

Ardıç, Yavaş'a sanayicilerin sorun ve taleplerini de anlatarak, kendisinden destek istedi.

"Organize sanayilere destek olmaya devam edeceğiz"

Mansur Yavaş da sanayi üretiminin artması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Biz aynı şekilde organize sanayilere destek olmaya devam edeceğiz. Bunun sadece size destek olmakla adlandırılamayacağını söylemeliyim. Siz ne kadar üretirseniz, Ankara Büyükşehir Belediyesi o kadar gelişir." dedi.

Görev süresi boyunca başkent için yaptıkları çalışmalara ve tarımsal üretim, pazarlama, turizm ile ulaşıma yönelik projelerine değinen Yavaş, "Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nin bir modelini ABB bünyesinde yapmayı planlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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