Aso Başkanı Özdebir: Biz Aso Olarak Demokrasimizin ve Seçilmişlerimizin Yanında Durduk

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nureddin Özdebir, "Biz Ankara Sanayi Odası olarak, 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6. yıl dönümü nedeniyle bugün bir mesaj yayınladı. Özdebir'in mesajı şöyle:

"15 Temmuz'da ülkemize karşı yapılan hainliği hiçbir zaman unutmayacağız. 15 Temmuz 2016 tarihinde içeriden ve dışardan bazı hainlerin ülkemizin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığı unutulmayacak ve ilelebet hatırlanacaktır. Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk Milleti, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacak ve bu millet hainlere daima dersini verecektir.

"BİZ ASO OLARAK DEMOKRASİMİZİN VE SEÇİLMİŞLERİMİZİN YANINDA DURDUK"

Biz Ankara Sanayi Odası olarak, 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz."

ANKA / Güncel