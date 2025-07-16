ASML, Yapay Zeka Çip Talebinde Artışla Beklentileri Aştı

Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML, yapay zeka (AI) için özel çiplere talepteki artış sayesinde yılın ikinci çeyreğine yönelik beklentilerin üzerinde sipariş alırken, 2026 için temkinli bir görünüm açıkladı.

Avrupa'nın en değerli ikinci şirketi konumunda olan ASML, yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu yılın ikinci çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 7,7 milyar avroya yükseldi. Firmanın geliri, hem şirketin hem de analistlerin beklentilerini aştı.

Yapay zeka çip endüstrisi için büyümenin itici gücü olmaya devam ederken, ASML daha önce ikinci çeyrek gelirinin 7,2 ile 7,7 milyar avro arasında olacağını öngörmüştü.

Şirketin brüt kar marjı ise söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 53,7'ye geriledi.

Şirketin önceki yılın ikinci çeyreğinde 1,57 milyar avro olan net karı da 2025'in ikinci çeyreğinde 2,29 milyar avroya ulaştı. Piyasa beklentisi, şirketin 2,04 milyar avro net kar açıklayacağı yönündeydi.

Sipariş alımı beklentilerin çok üzerinde

İkinci çeyrekte ASML'nin sipariş alımının güçlü şekilde gelişmesi dikkati çekti. İkinci çeyrekte yaklaşık 5,5 milyar avroluk yeni iş alındı. Analistler 4,19 milyar avroluk sipariş alımı bekliyorlardı.

Yapay zeka uygulamaları için de önemli olan son teknoloji bilgisayar çiplerinin üretimine yönelik litografi sistemlerinde hakim konumda bulunan ASML, 2025'in üçüncü çeyreğinde satışların 7,4-7,9 milyar avro olacağını öngörüyor. Şirketin brüt kar marjının yüzde 50 ila 52'ye gerilemesi bekleniyor.

Şirketin satışlarının bu yılın tamamında ise geçen yıla göre yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor.

ASML Üst Yöneticisi (CEO) Christophe Fouquet, bilanço açıklamasında yer alan değerlendirmesinde, makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle artan belirsizliğe vurgu yaparak, "Bu nedenle 2026'da büyümeye hazırlanmakla birlikte şu aşamada bunu teyit edemiyoruz." ifadesini kullandı.

ASML'den gelen 2026 için temkinli görünüm tahmininin ardından Avrupa çip üreticisi şirketlerin hisselerinde keskin düşüş yaşandı. ASML'nin hisseleri de yüzde 7'den fazla geriledi ve yeniden 100 günlük hareketli ortalamasına yaklaştı.