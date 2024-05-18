Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği 4. Medeniyet Köprüleri Buluşması

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından 4. Medeniyet Köprüleri Buluşması organize edildi.

"1 dünya Ankara'ya" temasıyla Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Beninli ve Nijerli iki öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, bir kardeşlik hareketi olan Derneğin amacının yeryüzünde iyiliği hakim ve güçlü kılmak olduğunu söyledi.

Ahlak, sevgi ve maneviyatın, Derneğin sacayağı olduğunu belirten Sinan, "Bugün Müslümanlar yeryüzünde zayıf değiller, sayısal olarak küçük değiller, ekonomik anlamda problemli değiller. Peki sorun ne? Sorun birbirlerini sevmiyorlar ve bir arada değiller. Sorun parçalılar ve kötülük tarafından her biri ayrı ayrı yok ediliyor. O zaman ne yapacağız? Bu 3 temel sacayağı üzerinde yeni köprüler kuracağız ve bu köprülerle hep birlikte yaşanabilir bir dünya kuracağız." diye konuştu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam da tarihin en karanlık döneminden geçildiğini belirterek, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında kötü durumlara şahitlik ettiklerini dile getirdi.

İslam dininde ümitsizliğin olmadığını vurgulayan İslam, Allah'ın her türlü sıkıntıdan çıkış yolu vadettiğini söyledi.

Asma Köprü ve UDEF'in, bu sıkıntılardan çıkış yollarından ikisi olduğunu belirten İslam, "Nedir hedefimiz, amacımız? Yaşanabilir bir dünya tesis edebilmek. Adaletin, merhametin, sevginin tesis edildiği bir dünya inşa edebilmek." dedi.

"Allah, insanları potansiyeli ve imkanları dahilinde imtihana çekecek"

Yazar Yasir Qadhi de verdiği konferansta, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşananlara işaret ederek, Allah'ın, kendisine inananlarla inanmayanları ayırt etmek ve inananları ödüllendirmek için acılar yaşattığını söyledi.

Allah'ın zorluk verdiği kişilerin derecesini yükselttiğini belirten Qadhi, yaşadıkları sıkıntılardan dolayı Gazzelilerin de derecesini yükselttiğini ifade etti.

Qadhi, kişinin, "acı çeken insanları iyileştirmek için ne yapabilirim" diye kendisine sorması gerektiğini dile getirerek, "Allah, kimlerin iyi olduğunu, kimlerin kötülüklerle savaştığını görmek ister. Ben bir kişiyim, Gazze'deki olaylar için nasıl katkıda bulunabilirim diyebilirsiniz. Öncelikle Allah, ahiret gününde sana verdikleri nazarında neler yapabildiğine bakacak. Allah insanları kendi potansiyeli ve imkanları dahilinde imtihana çekecek. O yüzden hepimiz öncelikle kendi çevremizi değiştirmeye çalışalım. Daha sonra bunun bölgesel, ulusal ve uluslararası boyuta geldiğini göreceksiniz." dedi.

Programda, Senegal'den eğitim için Türkiye'ye gelen öğrenci "Musti Kusti", eğitim ve sosyal yaşantısından bazı anılarını anlattı.

Rap sanatçısı Resul Aydemir, verdiği konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Türkiye'de öğrenim gören dernek üyesi yabancı öğrenciler, ülkelerine özgü eşyaları sergiledi.

Programa gelenler, "Sen de Filistin için bir şey söyle" panosuna, Filistin hakkındaki düşüncelerini yazdıkları kağıtları yapıştırdı.