Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Asma iskelenin halatı koptu: 2 işçi mahsur kaldı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi, iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

Asma iskelenin halatı koptu: 2 işçi mahsur kaldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi, iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beledisinde bulunan Şişecam fabrikasında 100 metrelik fırın bacasının boyanması için kurulan asma iskele 80 metrede halat koptu. Kopması sonucu iskelede bulunan işçilerden işçiler Engin Öner yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yaralı Öner ile Ali İçer kurtarıldı.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Büyükkarıştıran Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title