Asma iskelenin halatı koptu: 2 işçi mahsur kaldı
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Kırklareli'nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi, iş makinası yardımıyla kurtarıldı.
Asma iskelenin halatı koptu: 2 işçi mahsur kaldı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi, iş makinası yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beledisinde bulunan Şişecam fabrikasında 100 metrelik fırın bacasının boyanması için kurulan asma iskele 80 metrede halat koptu. Kopması sonucu iskelede bulunan işçilerden işçiler Engin Öner yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yaralı Öner ile Ali İçer kurtarıldı.
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.