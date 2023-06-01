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Asma iskelenin 80 metrede halatı koptu: 2 işçi mahsur kaldı

Asma iskelenin 80 metrede halatı koptu: 2 işçi mahsur kaldı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi iş makinası yardımıyla kurtarıldı. Şişecam fabrikasında bulunan asma iskele 80 metrede halat koptu ve işçiler yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kırklareli'nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beledisinde bulunan Şişecam fabrikasında 100 metrelik fırın bacasının boyanması için kurulan asma iskele 80 metrede halat koptu. Kopması sonucu iskelede bulunan işçiler yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yaralı Engin Öner ile Ali İçer kurtarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Şişecam Güncel Haberler

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