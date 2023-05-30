Aslıhan Sinem Çiçek davası devam ediyor: Sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz

İzmir'de kaybolan ve bir gün sonra hastanede ölü bulunan Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili Cem A.'nın 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya'nın ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Çiçek'in babası Serdar Çiçek, sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

İZMİR'de, evden iş görüşmesi için ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bir gün sonra hastanede olduğu öğrenilen Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) yaşamını yitirmesiyle ilgili Cem A.'nın (27) 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya'nın (28) ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada konuşan Çiçek'in babası Serdar Çiçek, "Kızım 45 dakika ambulans bekleyerek can çekişerek ölmüş. Kamera görüntüleri var, darp var, sanıklar dışarıda geziyor. Kendi öz akrabaları bile bunları söylüyor. Sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl 26 Temmuz'da iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi. Aldığı darbelerle durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Burak Kaya gözaltına alındı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce 'gasp' suçundan tutuklandı.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti dosyada dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar verip duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.