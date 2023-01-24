Aslı'nın uzaklaştırma kararını uzatma talebi, delil olmadığı için reddedilmiş

KIRŞEHİR'de özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz'ın (33), 10 el ateş edip öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın (33), 1 ay önce sona eren uzaklaştırma kararının uzatılma talebinin, Antalya 9'uncu Aile Mahkemesi'nce, şüphelinin şiddette bulunacağına yönelik delil olmadığı için reddedildiği ortaya çıktı. Görgü tanığı oğulları A.Y.'nin (5), psikologla alınan ifadesinde, "Ben çok korktum. Annemi çok seviyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 22 Ocak'ta saat 12.00 sıralarında, Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına geldi. Oğulları A.Y.'yi otomobilde bırakan çiftin, çocuklarının velayeti nedeniyle sokaktaki tartışması, kavgaya dönüştü. Hüseyin Emre Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla eşine 10 el ateş edip öldürdü, ardından aynı silahla kendini vurdu. Başından yaralanan Yılmaz, çağrılan ambulansla, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslı Yılmaz'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

A.Y. psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, "Babamla annem konuşuyorlardı. Babam çok sinirlendi. Arabanın yanındalardı. Babam arabanın kapısını kapatarak anneme 20 kere ateş etti. Ben çok korktum. Annemi çok seviyorum" dediği öğrenildi.