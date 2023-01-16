"Aslanlar" Çin Bahar Festivali'ni Kutlamak İçin Slovenya Alpleri'nde Kayak Yaptı

Slovenya'da yer alan Alpler'deki Krvavec Kayak Merkezi'nde kayak yapan aslan kıyafetleri içinde iki dansçı Cumartesi günü birçok kişinin ilgisini çekti.

Slovenya'da yer alan Alpler'deki Krvavec Kayak Merkezi'nde kayak yapan aslan kıyafetleri içinde iki dansçı Cumartesi günü birçok kişinin ilgisini çekti.

Çin'in geleneksel aslan dansı kültürü ile Slovenya'nın geleneksel kayak sporunu birleştiren gösteri, Çin Yeni Yılı sevincini paylaşmak için sahnelendi.

Bahar Festivali veya Çin Ay Yeni Yılı bu yıl 22 Ocak'a denk geliyor.

SES 1 (Çince): Wang SHUNQİNG, Çin'in Slovenya Büyükelçisi:

"Aslan dansı zaten Çin kültürünün bir simgesi haline geldi. Denizaşırı Çinliler için aslan dansı da dahil olmak üzere geleneksel Çin kültürünü ileriye taşımak çok önemli.

Son yıllarda Çin ve Slovenya kış sporlarında birçok kez işbirliği yaptı.

İki ülke ve halkların yakınlaşması açısından çok önemli olan kış sporlarında gelecekte iki ülke arasında daha fazla işbirliği olmasını temenni ediyorum."

SES 2 (Çince): XİAN JİANHONG, Slovenya Çin Ticaret Odası Başkanı:

"Slovenya'daki yeni nesil denizaşırı Çinliler olarak, bedenlerimizde Çin kanı varken dileğimiz her zaman geleneksel Çin kültürünün burada kök salması ve gelişmesi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ljubljana'dan bildiriyor.

(XHTV)