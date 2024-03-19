Aslan Dansı Yapan Kadınların Görüntüleri

Aslan dansı yapan kadınların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, bir zamanlar erkek egemenliğinin olduğu geleneksel bir Çin gösteri sanatı olan aslan dansına ilgili duyan kadınların sayısı giderek artıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangdong'dan bildiriyor. (XHTV)