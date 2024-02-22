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Aslan dansı gösterisinden çeşitli görüntüler

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan şehrinde düzenlenen bir aslan dansı gösterisinde sanatçılar dövüş sanatları becerilerini ve akrobatik hareketlerini sergiledi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Foshan'dan bildiriyor. (XHTV)

Aslan dansından çeşiti görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan şehrinde düzenlenen bir aslan dansı gösterisinde sanatçılar dövüş sanatları becerilerini ve akrobatik hareketlerini sergiledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Foshan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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