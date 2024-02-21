Aslan Dansı Gösterisi Guilin'de Yoğunluk Yarattı

Aslan dansından çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guilin kentinde Bahar Bayramı trafiğinin neden olduğu yoğunlukta araçlarından inerek doğaçlama bir gösteri sergileyen bir aslan dansı ekibi, sürücülerde neşe ve şaşkınlık yarattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guilin'den bildiriyor. (XHTV)