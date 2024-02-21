Üye Girişi
Haberler

Aslan Dansı Gösterisi Guilin'de Yoğunluk Yarattı

Güncelleme:

Çin'in güneyindeki Guilin kentinde Bahar Bayramı trafiğinin neden olduğu yoğunlukta araçlarından inerek doğaçlama bir gösteri sergileyen bir aslan dansı ekibi, sürücülerde neşe ve şaşkınlık yarattı.

Aslan dansından çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guilin kentinde Bahar Bayramı trafiğinin neden olduğu yoğunlukta araçlarından inerek doğaçlama bir gösteri sergileyen bir aslan dansı ekibi, sürücülerde neşe ve şaşkınlık yarattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guilin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Bahar Bayramı Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title