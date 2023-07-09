Balıkçıların korkulu rüyası haline gelen Aslan Balığı, Türk mutfağına yeni bir lezzet olarak ekleniyor. Tarım Bakanlığı, balıkçıları teşvik ederek Aslan Balığı'nın popülasyonunu azaltmayı hedefliyor.

Balıkçıların korkulu rüyası Türk mutfağına yeni bir lezzet olarak ekleniyor

Aslan balığının denizden tezgaha, tezgahtan da sofralara nasıl geleceği uygulamalı olarak gösterildi

Besin değeri oldukça yüksek olan Aslan balığı için için Tarım Bakanlığı balıkçıları teşvik edecek çalışma içine giriyor

Çalışmayla birlikte Akdeniz'de istilacı tür olup mevcut türlerin azalmasına neden olan balığın popülasyonunun baskılanması, restoran ve evlerin mutfaklarında daha fazla yer alması hedefleniyor

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan:

"Eti lezzetli, besin değeri çok yüksek bir tür"

"Üzerindeki dikenlerinde toksik madde var, bunlara hiç dokunmadan makasla kestikten sonra aynı iskorpit gibi temizleyip rahatlıkla sofralarımızda tüketebiliriz"

"Çok iyi kamuflaj yeteneği var, çok hızlı büyüyor ve çok hızlı çoğalıyor. Hızlı çoğalması, bizim mevcut türlerimizin bu balıkla rekabet şansını ortadan kaldırıyor ve popülasyonlarının azalmasına neden oluyor"

ANTALYA - Kızıldeniz'nden gelip Akdeniz'de istilacı tür haline dönüşen, diğer türlerin azalttığı için de balıkçıların korkulu rüyası haline gelen Aslan Balığı, Türk mutfağına yeni bir lezzet olarak ekleniyor. Besin değeri oldukça yüksek olan balık için, bakanlık balıkçıları teşvik edecek çalışma içine girdi. Söz konusu çalışmayla Aslan Balığı'nın popülasyonunun azaltılması hedeflenirken, denizden tezgaha, tezgahtan da sofralara nasıl geleceği uygulamalı olarak gösterildi.

Son 15 yıldır, Kızıldeniz'den geldiği Akdeniz'de çoğalarak balıkçı ve balıklara zarar veren balon ile aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak için Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede balon balığının kuyruğunu getiren balıkçılara desteklemeler verilmiş, aslan balığının tüketiminin teşvikine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, aslan balığının avlanıp, ekonomiye kazandırılması için yeni teşvikler düzenleyecek. Balığın başta restoran ve evlerin mutfaklarında daha fazla yer alması için tanıtım çalışmaların da yapılacağı belirtildi.

"Çok hızlı büyüyor ve çok hızlı çoğalıyor"

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, Aslan balığının Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen bir tür olduğunu ve adapte olarak türün hızla çoğaldığını kaydetti.

Aslan balığının avcı bir tür olduğuna dikkati çeken Erkan, "Çok iyi kamuflaj yeteneği var, çok hızlı büyüyor ve çok hızlı çoğalıyor. Hızlı çoğalması, bizim mevcut türlerimizin bu balıkla rekabet şansını ortadan kaldırıyor ve popülasyonlarının azalmasına neden oluyor" dedi.

"Dikenlerine dokunmadan makasla kesmeniz lazım"

Erkan, türün tüketilebildiğini ve artık tezgahlarda görülmeye başladığını aktararak, "Balıkçıların bu tür üzerinde av baskısı oluşturması, bu balığın çoğalmasının önüne geçmesi gibi bakanlığımızın bir çalışması var. Eti lezzetli bir tür. Basında çıkan haberler sonrası çok korkuluyor ancak bu kadar korkulacak bir tür değil. Üzerindeki dikenlerinde toksik madde var, bunlara hiç dokunmadan makasla kestikten sonra aynı iskorpit gibi temizleyip rahatlıkla sofralarımızda tüketebiliriz. Protein ve besin değeri çok yüksek bir tür. Sadece tehlike su altında. Kayalık alanlarda yüzerken biraz dikkat etmemiz lazım. Balık bizim peşimizden gelmez, biz onun üzerine basarsak ancak o zaman zehirlenebiliriz. Temas edilen yüzeyde şişlik ve morluk görülebilir. Bu tarz bir durumda da en yakın sağlık kuruluşuna gitmek lazım, giderken de ılık suyla müdahale etmeniz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"İnsanın baş bölgesine dikeniyle temas edip toksik geçiş olursa ölüme sebebiyet verebilir"

Şuana kadar Aslan Balığı'ndan kaynaklı bir ölüm olayı yaşanmadığını ancak yine de temkinli davranmakta fayda olacağının altını çizen Erkan, "Özellikle baş bölgelerine dikeniyle temas olup toksik madde geçişi olursa ölümlere sebebiyet verebilir. Çok fazla temas eden var. Balıkçılarımız da bu durumu yaşıyor" açıklamasında bulundu.