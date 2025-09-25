Aslan: 10 yılda 50 milyar lira tasarruf hedefliyoruz

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, binalarda enerji verimliliği yönetmeliğinin doğru uygulanmasıyla 10 yılda 50 milyar lira tasarruf hedeflediklerini söyledi.

Samsun'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) tarafından 'Binalarda Enerji Verimliliği' semineri düzenlendi. Özel bir otelde düzenlenen seminere Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu ve daire başkanları, mimarlar, mühendisler katıldı.

Türkiye'nin enerji performans yönetmeliğini yenilediklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, "Son 8-10 ayda Yeşil Bina Sertifikası'nda (YeS-TR) bir güncelleme yaptık. Buna bir düzenleme yaparak zorunluluklar getirdik. Şimdi ikinci planda yeşil bina sertifikamızın uluslararası platformlara da açılmasını istiyoruz. Nasıl ki farklı ülkelerin Amerika'nın, İngiltere'nin sertifikaları tüm dünyada kullanılıyor. Şimdi inşallah 'Yeşil Bina' sertifikamızın da uluslararası geçerliliğinin olması için bir gayret içerisindeyiz. Yeşil bina sertifika sistemini güncelleyerek de yaptığımız çalışmalarda ortalama bu oranlar bize göre ortalama yüzde 30 enerji verimliliği sağladı. Kritik konu şu, konfor oranımızı düşürmedik. Yani siz elektriği kapatırsınız, ısıtıcıyı kapatırsınız, çok karlı bir alan olmuş olur ama konforsuz alan olduğu için yararlanamazsınız. Ancak bizler yaptığımız bu mühendislik çalışmalarıyla konfor oranı düşürmeden enerji verimliliğini hedefledik" dedi.

1 YILDA 10 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU YAPACAĞIZ

Meteoroloji verilerinin 84'ten 730'a çıkarıldığını söyleyen Aslan, "Artık her bölgenin hassas hesaplamasını yapacağız. Mesela Ankara'da Elmadağ'daki anlık ısı değeriyle Altındağ'daki birbirinden çok farklı. Aynı derecelere göre bina tasarımını hesaplamak biz tasarrufsuz bir tasarım yapmış olmaya itiyordu. Bunun önüne geçtik. Son 15 yılın verileriyle güncelleme yaptık. 730'a çıkarttık. Binalarda enerji performans yönetmeliği yenilendi. Çok sıcak iklim bölgelerinde soğutmaya ağırlık verdik. Muğla'da ısıtma çok büyük bir yük değildi ama soğutma çok ciddi bir yüktür. Özellikle belli iklim zamanlarında. Şimdi biz bu hesaplamalarda bu ayrıma ağırlık verdik. Bunun yanı sıra iç tesisat çekiminde bazı bölgelere ısıtma için iç tesisat çekme zorunluluğunu kaldırdık. Fuzuli bir malzeme harcanmasını engellemek, işçi maliyetlerini düşürmek, enerji ve zamandan da kazanmak için. Su tasarrufuyla ilgili son 4 ayda yaptığımız birtakım düzenlemeler var. Bu yaptığımız düzenlemelerle 1 yılda 10 milyon metreküp su tasarrufu yapacağımızı öngörüyoruz. Suyu kullanmıyor değiliz. Yaptığımız tasarımlarla kayıp kaçağı sıfırlayarak, daha ekonomik kullanarak 1 yılda 10 milyon metre küp tasarruf yapmayı hedefliyoruz" dedi.

10 YILDA 50 MİLYAR LİRA TASARRUF HEDEFLİYORUZ

Çalışmaların uzun vadede büyük ekonomik katkılar sağlayacağına işaret eden Aslan, "TSE ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ve İZODER ile ortak yaptığımız çalışma hayata geçti. Bizim öngörümüz yaklaşık 10 yıl diyelim 6-7 yıl gibi oluyor ama yaklaşık 10 yılda 50 milyara yakın tasarruf edeceğiz bu yönetmeliğin düzgün uygulanmasıyla, bu yönetmeliğin hayata geçmesiyle. Tabi burada en kritik nokta ve bu toplantının yapılma sebeplerinden birisi bunu uygulayıcıların, tasarımcıların en doğru şekilde yapması. Karmaşık bir hesap modülü var. Biliyoruz bunu. Ciddi bir çalışma gerekiyor, hesaplama gerekiyor. Ama bunu beraber aşacağız. Bu eğitimlerle de bunların aşma noktasında hareket etmiş oluyoruz. Sizler bunu doğru uyguladığınızda ancak bu yönetmelik işe yaramış oluyor. Bu standart işe yaramış oluyor" diye konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise "Binalarda enerji verimliliği derken aslında binanın yapılacağı yeri, konumu, arsayı seçmekle de başlıyor, enerji verimliliği. Sağlam yere binayı inşa edemezseniz 50 yıl, 100 yıl yaşayacağına 10 yıl sonra yıkıp yeniden yapmak güçlendirmek zorunda kalmak enerjinin boşa israfı oluyor. Oradaki malzemeler de enerjiyle üretiliyor. Hepimizin bildiği gibi hızla artan nüfus ve gelişen teknolojiyle birlikte modern yaşamın sürdürülebilirliği için vazgeçilmez olarak görülen enerjiyi olan ihtiyaç da her geçen gün artmakta. Tabii enerjiyi verimli kullanmadığımızdan aslında artmakta. Verimli kullansak ihtiyacımız da o kadar artmaz. Ancak hem enerji kaynakları sınırlı ve maliyetler de yüksek hem de çevresel etkiler her geçen gün daha da artmakta. Bu durum sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliğini her zamankinden daha önemli kılmakta. Özellikle de ülkemizin enerji talebinin büyük bir bölümünün ithalatla karşılandığını da düşündüğümüzde kalkınma, sanayileşme ve milli teknoloji hamlelerimizin hız kesmeden devam edebilmesi noktasında da enerjinin verimli kullanılması büyük bir önem arz etmektedir. Elbette bu konuda seminerimizin konusunu oluşturan ve ülkemizde nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 37'sini kullanan binalarımızdaki enerji verimliliği de hayatı bir önem taşımakta. Gelinen noktada enerji verimliliğinin yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda Genel Müdürümüz de ifade ettiği sorumluluk ve toplumsal bir zorunluluk olduğu da açık" dedi.

Konuşmaların ardından Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanı Namık Sandıkçı, Enerji Verimliliği Daire Başkanı Necip Ayas ve İZODER Genel Sekreteri Timur Diz, 'Binalarda Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Faaliyetleri', 'Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar', 'Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardının Yenilikleri ve Isı Yalıtımı Projesi Hazırlanması, Onaylanması' ve 'Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika' konularında sunum yaptı.