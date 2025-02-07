ASKON Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Geyik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Evi terk ederken" fotoğraflarını tercih eden Geyik, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçen Geyik, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesinden yana kullandı.

Geyik, geleneksel hale gelen AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında emeği geçenlere teşekkür etti.