ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, 2022 büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, büyüme rakamlarına ilişkin, "Tüm riskler göz önüne alındığında 2023 yılında güvenli limanlara ihtiyaç duyduğumuz ortada. Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak üretim odaklı, daima dinamik politikalar üreterek yol almalıyız. Büyümeyi sürdürülebilir kılmak istiyorsak yatırım ve üretimden asla taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de son çeyrekte yüzde 3,5, 2022'de de yüzde 5,6 büyüme kaydedildiğini belirtti.

Çok çetin bir yılın ardından gelen yüzde 5,6'lık büyümenin bir başarı olduğunu vurgulayan Aydın, "Lakin 2023 yılında daha temkinli davranarak ayağımızı yorgana göre uzatmamız gerekir." ifadesini kullandı.

Aydın, büyümeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarının tavan yapması, ham maddeye erişim zorluğu, TL'nin değer kaybı, pandemi sonrası değişen piyasalar, öngörülerdeki belirsizlikler gibi tüm olumsuzlukların olduğu bir dönemde hizmetler sektörü ve sanayi tarafımızla hizmet ederek ve üreterek büyüdük. Cari fazla, kredi ve büyüme politikaları sonucu yüzde 5,6'lık bir büyüme gerçekleştirdik. Özellikle ihracatımızın yüksek olduğu Avrupa başta olmak üzere ekonomilerdeki resesyon beklentisi ve sıkı para politikaları dolayısıyla 2022 yılının sonunda bir durağanlıkla karşılaştık ve bu da yılın son çeyreğine yansıyarak yüzde 3,5'lik bir büyüme oranına erişebildik."

2023 yılına da "asrın felaketi" ile başlandığını aktaran Aydın, "Uzun vadede yaralarımızı saracağımız aşikar. Enflasyon planlamamızda revizeler yapmamız gerekecek. Bir yandan Ukrayna-Rusya savaşı sürecek gibi duruyor. Daralan ekonomiler, resesyon beklentilerinin devam etmesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi süreçler önümüzde duruyor. Tüm riskler göz önüne alındığında 2023 yılında güvenli limanlara ihtiyaç duyduğumuz ortada. Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak üretim odaklı, daima dinamik politikalar üreterek yol almalıyız. Büyümeyi sürdürülebilir kılmak istiyorsak yatırım ve üretimden asla taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.