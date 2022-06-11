ASKON'da "Kültepe Ekonomi Zirvesi" hazırlığı - Haberler

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenecek Kültepe Ekonomi Zirvesi'nin hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.

ASKON Genel Başkan Vekili Bekir Aydın, yazılı açıklamasında, 24 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladıkları Kültepe Ekonomi Zirvesi'ni uluslararası boyuta taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Daha önceki 3 zirvede ulusal bir program yaparak Kültepe'yi bir marka haline getirdiklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Şimdi de uluslararası bir hüviyet olması yolunda Türk cumhuriyetlerin büyükelçilerinin katılımı ile zirvemizi icra edeceğiz. Birbirinden önemli isimler konuşma yapacak. Programın hazırlıklarında sona yaklaştık. Kayseri'de önemli kurumlardan bazılarını ziyaret etme fırsatımız oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok önemli istişarelerde bulunduk. Kültepe'yi dünyaya duyuracak adımları hep birlikte atacağız. Bu tarz zirveleri İstanbul gibi global şehirlerde 'Kültepe' markasıyla yapmak çok daha kolay olmasına rağmen markanın doğduğu şehir Kayseri'de devam ettirmekte ısrarcıyız. Bu konuda şehrin dinamiklerine çok iş düşmektedir. İlk etapta 5 ülkenin ticaret ve ekonomi bakanlarını misafir edeceğiz. Sonrasında ise ülke başkanları boyutuna getireceğiz. Bunlar şehre de global anlamda değer katacaktır. Bu uzun ve değerli yolculukta kentimizin valisini, büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanlarını, iş dünyası temsilcilerini yanımızda görmek istiyoruz."