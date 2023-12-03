ASKON Batman Şubesi Aylık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi tarafından aylık değerlendirme toplantısı düzenlendi. Programda şehrin ekonomisi ile ilgili gelişmeler ele alındı. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, derneğin çalışmalarını önemsediğini belirtti ve Batman'ın geleceğe taşınması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi tarafından aylık değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kristal Park'ta gerçekleştirilen programda sinevizyon gösterimi ve değerlendirme sunumu yapıldı, şehrin ekonomisi ile ilgili gelişmeler ele alındı.

Burada konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, derneğin yapmış olduğu çalışmaları önemli bulduğunu söyledi.

Hiçbir işin tek başına başarılamayacağına dikkati çeken Nasıroğlu, Batman'ı geleceğe taşımak için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Nasıroğlu, "Sivil toplum örgütlerinden beklentimiz, ilin gelişmesi için çaba göstermeleri, proje üretmeleri, imkanları ölçüsünde istihdama destek olmaları. Bu hepimizin memleketimize olan borcumuz. Hepimiz kendi çapımızda bu kıymetli topraklara bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Çünkü buraya gönül borcumuz ve sevdamız var." dedi.

Bölgede geçmiş ile bugün kıyaslandığında arada dağlar kadar fark olduğunu dile getiren Nasıroğlu, olumlu bir gidişat olduğunu gördüklerini belirtti.

Nasıroğlu, "Bunu daha yukarıya taşımak ve geçmişte yaşanan travmaları tekrar yaşamamak adına çok çalışmamız lazım. Sizler iş dünyası olarak bu noktada önemli bir misyon üstleniyorsunuz. Hedeflerinizi ve hayallerinizi daha da büyük tutarsanız bu kent bölgenin mega kenti olur. Batman Türkiye'nin parlayan yıldızı bir büyükşehir olur." diye konuştu.

ASKON Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu da derneklerinin kurulduğu tarihten itibaren 10 binin üzerinde kişiye iş imkanı sağladığını ve en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Batman ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade eden Nasıroğlu, kamu yararına çalıştıklarını ve teknolojik ürünlerle ülke ekonomisine ve insanlığın müreffeh bir seviyeye ulaşmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Nasıroğlu, ticarette ahlak ilkeleri gözeterek bu azim ve kararlılıkla çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.