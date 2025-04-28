Aşkla biriktirdiği 7 bin plaklık koleksiyonuna gözü gibi bakıyor

Müzik yapımcısı Naci Keklik, gençlik yıllarından itibaren biriktirmeye başladığı, sayısı 7 bini bulan plak koleksiyonunu evinin salonundaki raflarda özenle koruyor.

Maltepe'de eşi Ayten Neşe Keklik ve İlhan İrem'in 1983 yılında piyasaya çıkan şarkısından aldığı ilhamla adını "Sevecen" koyduğu kedisiyle birlikte yaşayan 57 yaşındaki Keklik, gençliğinde amcası ile mahalledeki ağabeylerinin yönlendirmesiyle plak dinlemeye başladı.

Keklik, 70'li yıllarda yabancı şarkılarla adım attığı plak yolculuğunu, kendisine özel koleksiyonla sürdürdü.

Zamanla plaklar kadar kıymetli olduğunu öğrendiği kapaklarını da biriktirmeye başlayan müzik yapımcısı, evinin salonundaki duvarı bunları sergilemek için ayırdı.

Keklik, bazıları sanatçılarından imzalı olan, piyasada çok nadir bulunan plakları için kurduğu özel pikap ve ses sistemini de sergi duvarının önüne yerleştirdi.

Başta Anadolu rock, Türkçe ve yabancı pop, sanat müziği, halk müziği, caz, klasik ile yabancı müzik olmak üzere her çeşit türden oluşan plakların sayısı 7 bini bulan Keklik, o günkü ruh haline göre bir plağı çıkarıp salonunu dolduran tınılarla keyifli vakitler geçiriyor.

Evinin kapılarını AA ekibine açan Keklik, gençliğinde Fatih'te otururken mahallede sevdiği iki ağabeyinin kendisini plak dinlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Onların yabancı müzik dinlediğini aktaran Keklik, "1970'li yılların en önemli, en ciddi müzikleriyle ilgileniyorlardı. Ellerinde bulunan plakları kasetlere çekerek beni konuya alıştırdılar. Ben o zamanlar yerli plakları toplayarak başladım. Sanırım bu bir aşk. Dinlemiş olduğum bütün sanatçılar benim kahramanlarım. Genç kızların, çocukların mutlaka birer kahramanı vardır. Benimkiler Barış Manço, İlhan İrem, Erkin Koray'dı." diye konuştu.

Müzik yapımcısı Keklik, Beyazıt'ta kurulan eski pazardan 45'lik plaklar satın alıp koleksiyonunu oluşturmaya başladığını anlattı.

Bir koleksiyoner için kapakların da plaklar kadar değerli olduğunu dile getirerek, "O matbuayı kapağıyla birlikte elinde bulundurmak çok daha önemli. Çünkü zaten sınırlı sayıda basılmışlar. Günümüze gelene kadar da o sınır iyice azalmıştır. O yüzden kaplı bulunması elbette çok daha kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Çağan Irmak'ın bu işe çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum"

Gençlerin plaklara yeniden ilgi duymasının sebeplerini sıralayan Keklik, şöyle devam etti:

"Bunun sebebi muhtemelen kıymetli arkadaşımız yönetmen Çağan Irmak. Çağan Irmak'ın yaptığı film (Issız Adam) dolayısıyla bir geri dönüş yaşandı. Genç kuşak, genç nesil plaklarla ilgilenmeye başladı. Onlara ilginç ve güzel geldi. Kapağı açılabilen, içerisinde sözlerinin yazdığı materyali, üzerine bir silme hareketi yaparak bir ritüelle pikabınıza yerleştiriyorsunuz. Gençler bu durumu da çok sevdiler. Böylelikle Çağan Irmak'ın bu işe çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum."

Keklik, eski plakları toplamanın şimdilerde biraz maliyetli olduğunu, Issız Adam filminden sonra yapım firmalarının ellerinde bulundurdukları eski albümleri tekrar basmaya başladıklarını, bu sayede yeni baskıların daha ekonomik olduğunu kaydetti.

Geçmişte müziklerin analog sistemle kaydedildiğini belirten Keklik, "Sanatçı stüdyoya giriyor, benim oturduğum gibi bir yere oturuyor ve müzisyenlerle canlı kayıt alıyorlar. Bu analog kayıt da hiçbir probleme ve bozukluğa uğramadan plaklara kaydediliyor. Plaklar bize bu şekilde analog kaydın canlılığını veriyor." dedi.

Keklik, evine gelen misafirlere müzik dinletse de plaklarını vermediğini anlattı.

"Kimse plaklarımı benden isteyemez. Bu konuda biraz sert bir duruşum var." diyen Keklik, bu konuda dikkatli ve özenli biri olduğunu söyledi.

Keklik, "Harf sırasında olmaları, aldığımı yerine koymam, düzenli tutmamdan dolayı buna cesaret edemezler. Ben de çok vermek istemiyorum çünkü kimsenin benim baktığım oranda bakabileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden çok kıymetli arkadaşlarımı da geri çevirmişliğim vardır." diye konuştu.

Yakın zamana kadar koleksiyonuna dair liste hazırlamadığını ancak bazı plakları ikinci ve üçüncü kez satın aldığını fark etmesi üzerine kendince bir liste oluşturduğunu aktaran Keklik, raflara sığmayan bazı plakları evinin başka odasında tuttuğunu dile getirdi.

"Bir yerde kendimi durdurmam gerekiyor"

Müzik yapımcısı Keklik, plaklarını kime bırakacağına dair plan yapmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bir yerde kendimi durdurmam gerekiyor. Plakların ne yapılacağı durumu söz konusu. Artık yaşımız çok genç değil, başladığımız yaşta hiç değiliz. Yıllar evvel bu konuyu kızımla konuşmuştum. Hatta ona ön ayak olmak için masal plakları toplamaya başladım. Fark ettim ki Türkiye'de birçok masal plağı yayınlanmış. Ben ona masal plakları alıyordum, o bana yenileri anlatmaya çalışıyordu. Fakat bir müddet sonra fark ettim ki bu benim hobim. Kızıma yüklemeye gerek olmadığını düşündüm. O da çok fazla ilgilenmediği için artık bunu burada donduracağım. Sonrasını bilmiyorum aslında."

İrtibat halinde olduğu başka koleksiyonerlerle zaman zaman alışveriş yaptıklarını kaydeden Keklik, "2000 yılından beri iletişim kurduğum, yakınlık duyduğum, çocukluk kahramanım dediğim, imzalarını aldığım sonrasında da onlarla müzik camiasında işler yaptığım insanların plakları benim için çok kıymetli. Bunlar arasında İlhan İrem'i diyebilirim. İlhan İrem'in 10 adet 45'liğinin hepsini o hayattayken imzalatmıştım." dedi.

Keklik, koleksiyonunda Barış Manço, Erol Evgin, Moğollar, Erkin Koray, Üç Hürel, Banu Kırbağ, Asu Maralman, Neşet Ertaş ile Coşkun Demir'in bazıları imzalı, kendisi için kıymetli plaklarının olduğunu söyledi.

Koleksiyonuna bir şey olmasından korktuğunu ifade eden Keklik, arkasındaki rafları göstererek, "Burada küçük bir depreme denk gelmiştik. Ben dışarı kaçmak yerine çok tuhaftır ki şu bloku tuttuğumu hatırlıyorum." diye konuştu.

Naci Keklik, yeni koleksiyonculara bilgi ve materyal konusunda her zaman destek verebileceğini de sözlerine ekledi.