"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-I Veli" Molla Numan üzerine atılan iftiradan kurtulabilecek mi?

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli"6. Bölüm 18 Mart 2022 Cuma 20.00/ TRT 1

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatıyor.

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" nin altıncı bölümünde neler olacak:

Aklanmak için yol arayan Molla Numan, Karaca Halil'i tutan kişinin kim olduğunu görmüştür. Kadı Naibi, Molla Numan'ı yakalamanın derdindedir. Bursa'dan gelen kadı kurulan tezgahın farkındadır. Gittikçe köşeye sıkışan Şeyh Murat, Molla Numan'ı bulmak için Mevlüt bey konağına gider ama umduğunu bulamaz. Somuncu Baba kurduğu tezgah ile Şeyh Murat'ın Halifesi Kemal ve Tatar'ı kadı karşısına çıkarır. Şeyh Murat'ın oyunları devam etmektedir. Suçu üstlenmesi için Molla Rüstem'i ikna eder. Molla Rüstem suçu üstlenecek mi? Molla Numan üzerine atılan iftiradan kurtulabilecek mi?

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" yeni bölümüyle 18 Mart cuma saat 20.00'de TRT 1'de…

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