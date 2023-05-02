'Aşkın Saati 19.03' filmi 5 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak

Beşiktaş futbol kulübünü anlatan "Aşkın Saati 19.03" filmi, 5 Mayıs'ta vizyona girecek.

Yönetmen Hasan Gümet, senarist Özgür Özgülgün, oyuncular Ayhan Taş, Bülent Çolak ve Şinasi Yurtsever, Şişli'deki Develi Restoran'da düzenlenen basın toplantısına katılarak, filme ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yönetmen Gümet, filmin Türkiye'de çekilen 8K çözünürlüklü ilk yapım olduğunu aktararak, "Beşiktaşlı oyunculardan oluşan ve Beşiktaş'a gönül vermiş taraftar grubuna hitap eden bir film. Yaklaşık 3 haftalık çekim süresi ve 1 sene hazırlanma süreci oldu." dedi.

Filmi kendi açısından etkili bulduğunu belirten Gümet, "İnşallah gişede güzel bir başarı elde ederiz." diye konuştu.

"Hiçbir takımı rencide etmeyen bir film"

Senarist Özgülgün ise uzun yıllar Beşiktaş semtinde yaşayan eski bir Beşiktaş taraftarı olduğunu hatırlatarak, "Hiçbir takımı rencide etmeyen ve içinde hiçbir kötü söz, şiddet olmayan bir film bu. Özellikle içinde bulunduğumuz durumdan dolayı, insanların biraz gergin ve mutsuz olduğunu bildiğimiz için, bu filmde genç arkadaşlarımızı biraz olsun tebessüm ettirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Filmin amacının Beşiktaş'ın manevi değerini ortaya koymak olduğunu vurgulayan Özgülgün, "Gidenlerin tekrar gidebileceği, gönül rahatlığıyla ailece izleyebileceği bir film yaptık. Beşiktaş'ı çok iyi bildiğimiz için Beşiktaş'tan hareketle özellikle bu filmi çektik." değerlendirmesinde bulundu.

Özgülgün, diğer spor kulüplerine de taraftarları için kendi filmlerini yapma çağrısında bulundu.

Oyuncu Ayhan Taş, filmin su gibi akıp gittiğini belirterek, "Güzel bir enerjisi var. Setin enerjisi oyuncuya ve bütün çalışanlara geçti. Tek sahnede rol alan Hayko Cepkin'e de beraber oynadığımız Pascal Nouma'ya da geçti." dedi.

Toplantı, film ekibinin Beşiktaş lehine tezahürat yapmasıyla son buldu.

Aşkın Saati 19.03

Film, uzun aradan sonra Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından bir grup taraftarın yaşadıklarını anlatıyor.

Şampiyonluk maçını izlerken dedesinin kalp krizi geçirip ölmesinden etkilenen Oktay ile Beşiktaş semti üzerine tez yazan üniversite öğrencisi Aslı'nın hikayesi üzerinden ilerleyen filmde Serkan Keskin, Şinasi Yurtsever, Erkan Can, Hayko Cepkin, Özgür Ozan, Ayhan Taş, Bülent Çolak ve Erdem Baş ile Beşiktaş'ta oynamış eski futbolcular rol alıyor.

Aşkın Saati 19.03, 5 Mayıs'ta vizyona girecek.