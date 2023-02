AskıdaEv.com, depremzedelere konaklama sağlıyor

Depremzedeler ve yardımsever vatandaşlar, barınma ve konaklama için AskıdaEv.com adresinde bir araya geliyor.

Emlak sitesi Zingat.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, depremzede vatandaşların barınma ve konaklama ihtiyacını tüm ülke çapında karşılayabilmek için evini veya odasını depremzede vatandaşlara tahsis etmek isteyen yardımsever vatandaşları AskidaEv.com adresinde bir araya getiriyor.

AskidaEv.com adresi ziyaret edildiğinde 3 ana bilgi isteniyor. "Konaklama ihtiyacım var" ve "Konaklamaya Uygun Yerim Var" tercihinin ardından iletişim ve konaklama bilgileri alanının doldurulması gerekiyor. Konaklama bilgileri; konaklayacak kişi sayısını ve konaklamanın gerçekleşeceği il tercihini içeriyor.

Askıda Ev aramalarını Depremzede Özel Destek Hattı karşılıyor

Askıda Ev platformunda form doldurmadan doğrudan iletişime geçmek isteyenler ise 0850 532 61 81 numaralı Zingat Depremzede Özel Destek Hattı'na yönlendiriliyor. Zingat'ın Depremzede Özel Destek Hattı, depremzede vatandaşların ev ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilmek amacıyla depremin gerçekleştiği ilk günden bu yana aralıksız hizmet sunuyor.

Hat üzerinden Zingat ekipleri, depremzedelerin barınma ve konaklama ihtiyacına yönelik konut yönlendirmelerinin takibini sürecin her adımında gerçekleştirerek hızlıca çözüm sağlanmasında destek veriyor. Bu hat, aynı zamanda "Evimi/odamı depremzede vatandaşlara tahsis etmek istiyorum" diyen mülk sahiplerine de açık bulunuyor.

"Askıda Ev ile her destek ülkemize ve halkımıza borcumuzdur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, deprem sonrasında barınma ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduklarını belirterek, depremzede yurttaşların konaklama ihtiyaçlarını, toplumsal dayanışma adına hayata geçirdikleri ev paylaşım uygulaması askıdaev.com adresinden ulaştırabildiklerini bildirdi.

Tüm yardımseverleri AskıdaEv'e katkı vermeye davet ettiklerini aktaran Erkek, "Yurt/otel/ev/oda gözetmeksizin ihtiyaçlar ve kaynaklar dahilinde yardımcı olabilmek amacıyla kurduğumuz Depremzede Özel Destek Hattımız ile Askıda Ev'e hizmet veriyor; diğer yandan farklı oluşumları takip edip iletişime geçiyor, her kanaldan yardım sağlamaya devam ediyoruz. Zingat üyesi olsun veya olmasın ulaştığımız tüm emlak ofisleri ile sürekli iletişim halindeyiz, her biri büyük özveriyle çabalıyor. Bu çerçevede, Askıda Ev ile depremzede vatandaşlarımıza sağlayacağımız her destek tüm Zingat ailesi olarak ülkemize ve halkımıza borcumuzdur." ifadelerini kullandı.